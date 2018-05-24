Serdar Denktaş yeniden hastaneye kaldırıldı

Demokrat Parti genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş tekrar hastaneye kaldırıldı.
Geçtiğimiz günlerde acilen Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak iki stent takılan Denktaş’a bu kez by pass yapılacağı, öğrenildi.
Demokrat Parti genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş tekrar hastaneye kaldırıldı.
Geçtiğimiz günlerde acilen Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak iki stent takılan Denktaş’a bu kez by pass yapılacağı, öğrenildi.
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