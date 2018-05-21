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Serdar Denktaş'tan espirili mesaj

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Serdar Denktaş'tan espirili mesaj
Serdar Denktaş'tan espirili mesaj

DP Genel Başkanı ve Maliye bakanı Serdar Denktaş önceki gün rahatsızlanmış ve Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Denktaş'a yapılan anjiyo ile 2 adet stent takılmıştı.

Denktaş sosyal medya hesabından anlamlı ve espirili bir mesaj gönderdi.

İşte o mesaj;

Rahatsızlığım sebebiyle mesaj atan, arayan herkese, ilgilerini esirgemeyen devlet hastahanesi hekim, hemşire ve sağlık personeline çok teşekkür ederim.

Çok şükür sağlık durumumuz gayet iyi. Çok yakın zamanda inşallah yeniden sahalara döneceğim. Şampiyonluk bizim kimse heyecanlanmasın...:)

 

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