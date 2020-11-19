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Serdaroğlu, Dağ Gibi Biriken Sorunlar Karşisinda Tüm Siyasetçileri Uyardi

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DERHAL BİR İCRAATHÜKÜMETİ KURUN
Serdaroğlu, Dağ Gibi Biriken Sorunlar Karşisinda Tüm Siyasetçileri Uyardi

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DERHAL BİR İCRAAT

HÜKÜMETİ KURUN

 

Hükümetin bir türlü kurulamamasına tepki gösteren Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Çalışma hayatında sorunlarımız dağ gibi birikti. Hükümet boşluğundan işçinin, memurun kaybı giderek artıyor. Alım gücü giderek eriyor. Siyasiler bu tiyatroyu oynamaktan bir an önce vazgeçmeli. Derhal icraat yapabilecek bir hükümet kurulmalı. Uyarıyorum. Aksi halde sahneye biz çıkacağız” dedi.

 

SİYASETÇİLERE TEPKİ

Katıldığı bir televizyona programında çarpıcı açıklamalar yapan Serdaroğlu, milletvekillerinin koltuk peşinde koştuğunu belirterek, “Eğer hükümeti kurmayıp seçim istiyorlarsa istifa etsinler. Seçim yapalım. Ama istifa etmezler çünkü maaşlarını kaybetmek istemezler. Ne yazık ki şu anki yapılarıyla o maaşlarını da hak etmiyorlar” diye konuştu.

“Artık bıçak kemiğe dayandı, vatandaşın hali kalmadı” diyen Serdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Siyasi partilerin içinde bulunduğu bu durum ve oluşan istikrarsızlık nedeniyle artık sandığa gidecek insan kalmayacak. Şu anda en doğru olan bir hükümetin kurulup bütçenin geçirilmesidir. Erken seçim ise 1 yıl sonra olsun. Oluşacak hükümet de bir an önce vatandaşın, çalışanların sorunlarına eğilsin.”

 

TÜK KANAYAN YARA

Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK) adeta kanayan bir yara haline geldiğini belirten Serdaroğlu, “Şubattan bugüne kadar ihtiyat sandığı ve sigorta primleri düzenli olarak yatırılmıyor. Maaşlarından kesiliyor ama yatırım yok. Yaptığımız girişimler sonucu bir bölümü ödendi. Ancak şu an 5 ay geridedir. TÜK bir devlet kurumudur. TÜK çalışanı yatırımı olmadığı için sağlık hizmeti de alamıyor. Bu mağduriyet bir an önce son bulmalı. Hükümet kurulur kurulmaz bu konuda mutlaka bir adım atılmalı. Aksi halde üretimden gelen gücümüzü kullanmaktan çekinmeyiz” dedi.

 

 ASGARİ ÜCRET BELİRLENMELİ

Yeni kurulacak hükümetin çalışma hayatıyla ilgili ilk meselesinin de asgari ücretin belirlenmesi olduğunu ifade eden Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu, şöyle devam etti: “Asgari ücret belirlenmedi. Asgari ücret belirlenmeden seçime gitmek tüm partilerin çöküşü olacak. Halk aç, şu anki asgari ücretle geçinemiyor. Bu insanlar nasıl sandığa gidecek. Siyasiler artık gerçekleri görsün. Hayal dünyasından gezinmekten vazgeçsinler.”

 

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