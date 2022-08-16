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Serdaroğlu: Neden bu tip ihalelerle devleti zarara uğratıyorsunuz?

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Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Eğitim Bakanlığı’nın çıktığı sözde temizlik ihalesiyle ilgili hükümete seslendi.
Serdaroğlu: Neden bu tip ihalelerle devleti zarara uğratıyorsunuz?

Okullarda yıllardır taşeron hizmetleri adı altında sözde temizlik ihalesine çıkıldığını ifade eden Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Okulların kaosla açılmaması için hükümeti uyarıyoruz. Sendikamızın yetkisi çiğnenerek, bu ihaleye çıkılamaz. Hazırladığımız protokolle, üçüncü bir muhatap olmadan sendika ve hükümet arasında bu meseleyi çözebiliriz” dedi.

"ASLA KABUL ETMİYORUZ"

Eğitim Bakanlığı’nın okulların açılışı öncesinde çıktığı ihaleye işaret eden Serdaroğlu, “Eğitim bakanlığı sözde temizlik hizmetlerini götürmek için hademe alımı yapacak. Bu ihalenin ayın 22’sinde sonuçlanacağı söyleniyor. Burada yetkili sendika olan bizlerin yetkisini hiçe sayarak yapılan bu usulsüz işlemi kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.

"DEVLET NEDEN ZARARA UĞRATILIYOR?"

“Hükümete soruyoruz” diyen Serdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Neden bu tip ihalelerle devleti zarara uğratıyorsunuz? Yaklaşık üç aydır bunun doğru olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Sendikasız ve hiçbir mevzuata uygun olmadan kişilerin çalıştırılması doğru değildir. Bunu defalarca söylememize rağmen bir uzlaşı masası oluşturulmadı. Hükümet inatla ben yaparım olur mantığıyla ihaleye çıkmak istiyor.

Biz üç ay önce okullarda çalışan hademeleri sendikaya üye yaptık. Bununla ilgili bir protokol hazırladık. Hükümetin bu protokolü dikkate alıp yetkili sendika olarak bizle masaya oturması gerekirken, bu yapılmıyor. Üyelikleri onaylanan insanları dışarı çıkarmak pahasına ihaleye çıkılması doğru değildir.”

"HÜKÜMET YANLIŞTAN DÖNMELİ"

Hükümeti yanlıştan dönmeye davet eden Serdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Okullarımızın açılırken kaos ortamında açılması doğru değildir. Sendika olarak biz ısrarcıyız. İş kollarımızı, yetkimizi, şirketlere asla devretmeyeceğiz. Bu bizim kırmızıçizgimizdir. Uzlaşı masasını oluşturun. Sendikamızın yaptığı protokolde bu çalışanlar daha düşük maliyetle devlette çalışacak olmasına rağmen, ülkeyi yönetenlerin ‘ben daha fazla ödeyeceğim. Şirkete ödeyeceğim’ mantığını anlayamıyoruz. Hükümet bu yanlıştan dönmeli.

Devlet ciddi tasarruf edecek

Amacımız kamuda çalışma mevzuatlarına uyulması, yetkili sendika olarak hükümetin bizi dikkate alıp hazırladığımız protokolü uygulamaya sokmasıdır. Bu şekilde üçüncü bir muhatap,  yani özel bir şirket olmadan tamamen sendikamız ve eğitim bakanlığı nezdinde bu işlerin yürütülmesidir. Bu şekilde devlet ciddi bir tasarrufa geçecek, çalışanlar arasında ayrımcılık olmayacak, iş barışı sağlanacaktır. Hükümeti bu konuları tekrar ele almaya davet ediyoruz.”

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