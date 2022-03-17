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 ‘‘Sessizliğin Sesi Olur musun?’’ Projesi Lapta Huzurevi’nde Hayat Bulacak

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Proje kapsamında, Sosyal Hizmetler Daiesi’ne bağlı Lapta Huzurevi’nde kalan ve işitme kaybı yaşayan yaşlılara, Kuzey Kıbrıs Odyologlar Derneği Başkanı Uzm. Odyolog Ali Ferdal tarafından, odyometre test yöntemi ile, işitme tarama testi yapılacak.
 ‘‘Sessizliğin Sesi Olur musun?’’ Projesi Lapta Huzurevi’nde Hayat Bulacak

 

18-24 Mart Yaşlılar Haftası’nda, Kuzey Kıbrıs Türk Odyologlar Derneği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğinde, 24 Mart Perşembe günü, Lapta Huzurevi’nde ‘‘Sessizliğin Sesi Olur musun?’’ Projesi hayat bulacak.

Proje kapsamında, Sosyal Hizmetler Daiesi’ne bağlı Lapta Huzurevi’nde kalan ve işitme kaybı yaşayan yaşlılara, Kuzey Kıbrıs Odyologlar Derneği Başkanı Uzm. Odyolog Ali Ferdal tarafından, odyometre test yöntemi ile, işitme tarama testi yapılacak.

Proje koordinatörü Kuzey Kıbrıs Türk Odyologlar Derneği Başkanı Odyolog Ali Ferdal ile Proje Sorumlusu Yeşim Sakallılar proje hakkında bilgi vermek için bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’u ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Proje Koordinatörü, Odyologlar Derneği Başkanı Ali Ferdal, yaşlılık dönemi ile görme, işitme ve konuşma sisteminde bozukluklar ortaya çıktığını , özellikle altmış yaş üstünde kulakta çınlama , konuşmayı anlama eşiğinde düşme meydana geldiğini ve yaşlı kişilerin sözleri tekrarlattıkları için yavaş yavaş sosyal hayatın dışına itildiğini belirtti.

‘‘Sessizliğin Sesi Olur musun?’’ sosyal sorumluluk projesi ile, dün ile bugün arasında köprü olan yaşlıların hayattan geri kalmamalarını sağlamayı ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine destek olmayı amaçladıklarını anlatan Ferdal, Lapta Huzurevi’nde kalan yaşlıların, işitme eşiklerini, odyometre test yöntemi ile belirleyeceklerini , tarama sonucunda işitme kaybı şüphesi olan yaşlıların daha ileri tetkikler için kulak burun boğaz uzmanlarına sevk edileceğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da, hazırladıkları sosyal sorumluluk projesi ile Lapta Huzurevi’nde kalan yaşlıların sağlığına gösterdikleri hassasiyet ve sorumluluktan dolayı Proje Koordinatörü Sakallılar ile Ferdal’a teşekkür etti.

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