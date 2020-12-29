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Sevgilisi darp ettiği için bana tecavüz etti diye iftira attı!

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Lefkoşa’da kendisine tecavüz ettiği gerekçesi ile V.A’ya iftira atarak polise şikâyet eden zanlı Nurhan Bayandursun pişman olup gerçekleri polise anlatıp teslim oldu. Zanlı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Sevgilisi darp ettiği için bana tecavüz etti diye iftira attı!

Lefkoşa’da kendisine tecavüz ettiği gerekçesi ile V.A’ya iftira atarak polise şikâyet eden zanlı Nurhan Bayandursun pişman olup gerçekleri polise anlatıp teslim oldu. Zanlı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Songül Aki, olguları aktarı. Polis, huzurda bulunan zanlı Nurhan Bayandursun’un 28.12.2020 tarihinde Lefkoşa'da meydana gelen "Fesat Karıştırma'" suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, huzurda bulunan zanlının, 25.12.2020 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi'ne gelerek, kendisini darp etmesine sinirlendiği gerekçesiyle gerçekte doğru olmadığını bildiği halde erkek arkadaşı V. A.’ın 24.12.2020 tarihinde kendisine cinsel tecavüzde bulunduğuna dair polise yalan bir ifade vererek Fesat Karıştırma suçunu işlediğini belirtti. Polis, 28.12.2020 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi'ne gelerek erkek arkadaşı V.A.'nın ceza evine girip çıktıktan sonra çok değiştiğini, ne yapacağı belli olmadığı için ondan kurtulmak maksadıyla kendisine tecavüz ettiği yalanını söylediğini belirttiğini anlattı. Polis, zanlının TC ve KKTC vatandaşı olup 1 çocuk annesi olduğunu ve zanlının tahkikata etki edebilecek bir durumu mevcut olmadığından davalarında hazır bulunması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, bin TL nakit teminat yatırması, KKTC’de muteber 2 kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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