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Şeyma Subaşı adına kripto para çıkartıldı

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Şeyma Subaşı adına da kripto para çıkartıldı.
Şeyma Subaşı adına kripto para çıkartıldı

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in ardından, Şeyma Subaşı adına da kripto para çıkartıldı. ‘Seyma Subasi’ adıyla çıkarılan bir kripto para, küçük bir kripto para borsasında yerini aldı. ‘Meme coin’lere Türkiye’den bir örnek daha eklendi.

Kişisel hayatıyla özellikle sosyal medyada çokça gündeme gelen Şeyma Subaşı’nın adıyla yeni bir kripto para çıkarıldı. ‘PooCoin‘ adlı sitede görüntülenebilen coin, şimdiden yükselişe geçti. Çıkaranın kim olduğu ise bilinmiyor. Şeyma Subaşı kripto parasının bir de Telegram grubu bulunuyor. Grubun açıklamasında Subaşı’nın “Herkesi mutlu edemezsin, çünkü pizza değilsin” şeklindeki ifadesi yer alıyor. Anlık olarak 83 yatırımcısı bulunan paranın fiyatı şu anda 0.183344 dolar.

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