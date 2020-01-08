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Seyrüsefer borcu kamu alağı imiş! Ugulamaya koyamadılar!

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Seyrüsefer borcu kamu alağı imiş! Ugulamaya koyamadılar!
Seyrüsefer borcu kamu alağı imiş! Ugulamaya koyamadılar!

Seyrüsefer borcu kamu alağı uygulaması başlaymaya çalışan hükümet yetkilileri uygulamayı hayata koyamadı.

Anayasa ve bir çok yasaya aykırı olacağı yönünde telkinler de alan yetkililer düşünceyi uygulamya koymadan geriye çekti.

 

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