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“Seyrüseferde KDV indirimi Mart sonuna kadar uzatılacak”

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Maliye Bakanı Amcaoğlu, “Araç seyrüseferinde, KDV indirimi Mart ayı sonuna kadar uzatılacak” açıklamasını yaptı.
“Seyrüseferde KDV indirimi Mart sonuna kadar uzatılacak”

Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan İrfan Batu’nun sunduğu Ana Haber’e konuşan Maliye Bakanı Olgun Selçuk Amcaoğlu, araç seyrüseferinde, KDV indiriminin Mart ayı sonuna kadar uzatılacağını açıkladı.

Araç alımları ile ilgili de yasal tüzüğü hazırladıklarından söz eden Maliye Bakanı Amcaoğlu, seyrüsefer harçları ile ilgili zammın, hayat pahalılığının altında olacağını vurguladı. Hayat pahalılığının üzerinde bir zam olmayacağının altını çizen Bakan Amcaoğlu, “6-7 aylık süre içerisinde akaryakıta, enerjiye zam yapmadık” ifadelerini kullandı.

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