ŞHT Osman İlkokulu 5. sınıf öğrencileri okullarının ihtiyaçları için kermes düzenledi

Gazimağusa’nın Maraş Bölgesindeki Şht Osman Ahmet İlkokulu 5 Sarı Sınıfı öğrencileri okullarının ihtiyaçlarının karşılanması için bugün Gazimağusa Belediyesi MGA Tesisi önünde bir kermes düzenledi. Okulları için sorumluluk duygusuyla kermes düzenleyen öğrenciler evlerinden getirdikleri, kek, pasta poğaça gibi ürünlerin satışını yaptı. Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de kermese destek verdi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, Şht. Osman Ahmet ilkokulu 5. Sınıf öğrencilerinin öğretmenleriyle birlikte çok güzel bir etkinlik yaptıklarını, çocukların önemli bir amaç için etkinlik yaptıklarının bilincine sahip olması ve heyecan duymalarının çok önemli olduğunu ifade etti. Belediyenin çocuklara belediyenin tesislerinde kendi üretimlerini yapmak için imkan vereceğini ifade eden Başkan Arter, böylece hem kermeste hem de üretim yaparken paylaşım ve sorumluluk duygularının gelişeceğini, bunun da ileride daha güzel projelere zemin hazırlayacağını söyledi. Başkan Arter, kermesin düzenlenmesinden dolayı öğretmenleri ve çocukları tebrik etti.

Şht. Osman ilkokulu 5. Sınıf sınıf öğretmeni Esra Uluçaylı, 5 sarı sınıfı öğrencilerinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında sınıflarının ve okullarının ihtiyacının karşılaması amacıyla kendi evlerinde yaptıkları ürünlerin satışını yaptıklarını ifade ederek, tüm Gazimağusalılar’ı kermeslerine beklediklerini söyledi.