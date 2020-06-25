  • BIST 114.480
  • Altın 389,126
  • Dolar 6,8519
  • Euro 7,7044
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAUykuyu düzenleyen, stresi azaltan 6 koku

Sibel Siber: “Devlet yönetimi ciddiyet ister”

» »
Sibel Siber: “Devlet yönetimi ciddiyet ister”
Sibel Siber: “Devlet yönetimi ciddiyet ister”

Eski Başbakan Sibel Siber, devlet yönetiminde alınan kararların halk adına sorumluluğunun büyük olduğunu anımsatarak, “O nedenle öyle ayak üstü, derinlikli çalışma yapmadan, uzmanların, paydaşların görüşü alınmadan, kurumsal hafızaya danışmadan alınan kararlar temelsizdir ve faydadan çok zarar verir” ifadelerini kullandı.

Karar vericilerin de eleştiriler karşısında, aldığı kararı savunmaktan ziyade, kendini savunmaya kalktığını işaret eden Siber, " İçim rahat değil... ben zaten onaylamamıştım gibi..." Bu durumda sıklıkla alınan kararlardan geri adım atılır... Bu da ayrı bir güvensizlik ortamı yaratır...Devlet yönetimi ciddiyet ister...” dedi.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sibel Siber, şu ifadeleri kullandı: “Devlet yönetiminde alınan kararların halk adına sorumluluğu büyüktür.

O nedenle öyle ayak üstü, derinlikli çalışma yapmadan, uzmanların, paydaşların görüşü alınmadan, kurumsal hafızaya danışmadan alınan kararlar temelsizdir ve faydadan çok zarar verir.

Karar verici de eleştiriler karşısında, aldığı kararı savunmaktan ziyade, kendini savunmaya kalkar..." İçim rahat değil... ben zaten onaylamamıştım gibi..."

Bu durumda sıklıkla alınan kararlardan geri adım atılır... Bu da ayrı bir güvensizlik ortamı yaratır...Devlet yönetimi ciddiyet ister...”

 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çağıner: "Sağlığı koruyarak açılmayı yönetmemiz şarttır"25 Haziran 2020 Perşembe 10:10
  • Tatar Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın Anıt Mezarı'nda incelemelerde bulundu25 Haziran 2020 Perşembe 09:51
  • KTÖS: Cevaplanması gereken sorular var!25 Haziran 2020 Perşembe 09:45
  • Aranan şahıs bulundu ve tutuklandı25 Haziran 2020 Perşembe 09:31
  • KTBK, KKTC’ye Sevk Edilen Personel ve Erlerin KKTC İlgili Makamları İle Belirlenen Protokol Dahilinde Adaya Geldiklerini Duyurdu25 Haziran 2020 Perşembe 09:30
  • Toros: “Hükümet kendine gelir, sorumluluğunu idrak ederse ekonomi toparlanır”25 Haziran 2020 Perşembe 09:12
  • Toros: “Salgın ile ekonomi arasında denge''25 Haziran 2020 Perşembe 09:12
  • Mamülcü: “Devletimiz gerçek anlamda işleyişe sahip olsaydı açılıma ihtiyaç duymazdık”25 Haziran 2020 Perşembe 09:00
  • İŞAD Başkanı Mamülcü: “Devletimiz gerçek anlamda işleyişe sahip olsaydı açılıma ihtiyaç duymazdık”25 Haziran 2020 Perşembe 08:53
  • Rogers: “1 Temmuz kararı gözden geçirilmeli”25 Haziran 2020 Perşembe 08:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti