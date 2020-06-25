Sibel Siber: “Devlet yönetimi ciddiyet ister”

Eski Başbakan Sibel Siber, devlet yönetiminde alınan kararların halk adına sorumluluğunun büyük olduğunu anımsatarak, “O nedenle öyle ayak üstü, derinlikli çalışma yapmadan, uzmanların, paydaşların görüşü alınmadan, kurumsal hafızaya danışmadan alınan kararlar temelsizdir ve faydadan çok zarar verir” ifadelerini kullandı.

Karar vericilerin de eleştiriler karşısında, aldığı kararı savunmaktan ziyade, kendini savunmaya kalktığını işaret eden Siber, " İçim rahat değil... ben zaten onaylamamıştım gibi..." Bu durumda sıklıkla alınan kararlardan geri adım atılır... Bu da ayrı bir güvensizlik ortamı yaratır...Devlet yönetimi ciddiyet ister...” dedi.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sibel Siber, şu ifadeleri kullandı: “Devlet yönetiminde alınan kararların halk adına sorumluluğu büyüktür.

O nedenle öyle ayak üstü, derinlikli çalışma yapmadan, uzmanların, paydaşların görüşü alınmadan, kurumsal hafızaya danışmadan alınan kararlar temelsizdir ve faydadan çok zarar verir.

Karar verici de eleştiriler karşısında, aldığı kararı savunmaktan ziyade, kendini savunmaya kalkar..." İçim rahat değil... ben zaten onaylamamıştım gibi..."

Bu durumda sıklıkla alınan kararlardan geri adım atılır... Bu da ayrı bir güvensizlik ortamı yaratır...Devlet yönetimi ciddiyet ister...”