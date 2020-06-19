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Sibel Siber ‘’ Tüm bakanlar sorumludur’’

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Sibel Siber ‘’ Tüm bakanlar sorumludur’’
Sibel Siber ‘’ Tüm bakanlar sorumludur’’

KKTC eski Meclis başkanı, eski Başbakanı, Başbakanlık Bilim Kurulu eski başkanı Sibel Siber, katıldığı televizyon programında hükümete suçlamalarda bulunarak, sadece iki bakanın değil, tüm bakanların suçlu olduğunu dile getirdi.

BAKANLARIN TÜMÜ SUÇLUDUR

Bakanlar Kurulunda alınan kararların, bütün bakanları bağladığını ve alınan karar sonrasında bakan ayrımı yapılamayacağına göre son yaşanan olayda bütün Bakanların dolayısıyla hükümetin tümünün suçlu olduğunu belirtti.

BAKANLAR KURULUNDA SÖZLÜ KARARLAR ÜRETİLMEZ

Sibel Siber yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu tektir. Alınan kararlar bütün bakanları bağlar. Çünkü  hükümet bir bütündür. Ve bir bütün olarak sorumludur. Hiçbir bakan tek başına bir karar üretemez. Son olayda yaşanan ve suçlanan ne Turizm Bakanı Ünal Üstel nede Sağlık Bakanı Ali Pilli, tek başına karar verecek durumda değildir Bakanlar Kurulunda kararlar sözlü olarak alınmaz. Karar alınır tutanak tutulur. Bütün bakanlar imzalar. Öyle sözlü kararlar üretilmez dedi.

BİR KARAR ONAYLANDIKTAN SONRA TÜMÜNÜ BAĞLAR

Sibel Siber açıklamasına devamla Bakanlar Kurulunda bir karar alınacaksa önce ilgili bakan bir önerge verir. Bu önerge Bakanlar kurulunda tartışılır.  Onay alınır. Onay alındıktan sonra bir bakan ben bunu onaylamadım diyemez. Onaylamazsa istifa eder ifadesinde bulundu.

ÖNERGE GÖRÜŞ ALINDIKTAN SONRA VERİLDİ

Sibel Siber açıklamasına devamla şunlar kaydetti: Lapta Bölgesinde yapılması düşünülen Marina ile ilgili olarak gelen heyet konusunda Turizm Bakanı ile Sağlık Bakanı ile konuştuğunu tahmin ederim. Pandemi riski ile görüş alış verişinde bulundukları ve önergenin ona göre verildiğini düşünüyorum.

PCR TESTİ YAPILMASI GEREKİRDİ

İznin hangi kıstaslara göre iverildiğini bilmiyoruz. Ancak Türkiye Sağlık Bakanlığı ile temasa geçilse ve en azından PCR testlerinin yaptırılması ile ilgili çalışma yapılması iyi olurdu. Veya gelenlere havaalanında PCR testi yapılarak 4 saat sonra çıkışlarına izin verilseydi de daha iyi olurdu. KKTC olarak kurumsallaşamadık. Kurumsal bir yapı olsa bu durum yaşanmazdı. Kurum, hafızası güçlü, deneyimli kişiler ile danışma kurullarından oluşturulur. Bu bir devlet için çok önemlidir.’’

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