  • BIST 1.129
  • Altın 457,536
  • Dolar 7,6165
  • Euro 8,8571
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1866 test yapıldı, 7 pozitif vakaya rastlandı

Sibel Tatar bugün Halk Vakfı Yaşam Sitesi'ni ziyaret etti

» »
Başbakan Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, bugün Halk Vakfı Yaşam Sitesi’ni ziyaret etti.
Sibel Tatar bugün Halk Vakfı Yaşam Sitesi'ni ziyaret etti

Başbakan Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, bugün Halk Vakfı Yaşam Sitesi’ni ziyaret etti.

Başbakan Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Vakfın Başkanı’ndan genel bilgi alarak Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nin sorunlarını dinledi.Vakfın Başkanı maddi sıkıntıları olduğunu Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nin çatısının kış ayından önce yapılmasını dile getirdi.Sibel Tatar pandemi döneminde yaşanan sıkıntılar hakkında da bilgi aldı.  (MHA)

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gürcafer: “Kamu çalışanlarının Maliye Bakanı…”25 Eylül 2020 Cuma 16:26
  • Mağusa Suriçi Esnaf Hareketi:Neden DAÜ önü? Eylemin adresi Başbakanlığın önü olmalıydı25 Eylül 2020 Cuma 16:24
  • EL-SEN'den uyarı grevi25 Eylül 2020 Cuma 15:54
  • Bakanlıktan Lefkoşa-Girne anayolu açıklaması25 Eylül 2020 Cuma 15:49
  • Tatlısu'da 2 gölet yıllar sonra aktif hale getirildi25 Eylül 2020 Cuma 15:42
  • LTB'den yol çalışması uyarısı !25 Eylül 2020 Cuma 15:38
  • Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı25 Eylül 2020 Cuma 15:35
  • Bazı gruplara adaya gelişte PCR test ücretlerine muafiyeti geldi25 Eylül 2020 Cuma 15:29
  • KTOEÖS:“Okullar nasıl açılacak, söylenmiyor”25 Eylül 2020 Cuma 15:25
  • Covid-19  ile mücadele kapsamında 30 bin PCR kiti alınacak25 Eylül 2020 Cuma 15:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti