Başbakan Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, bugün Halk Vakfı Yaşam Sitesi’ni ziyaret etti.
Başbakan Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Vakfın Başkanı’ndan genel bilgi alarak Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nin sorunlarını dinledi.Vakfın Başkanı maddi sıkıntıları olduğunu Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nin çatısının kış ayından önce yapılmasını dile getirdi.Sibel Tatar pandemi döneminde yaşanan sıkıntılar hakkında da bilgi aldı. (MHA)
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.