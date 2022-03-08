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Sibel Tatar: Daha Güçlü Kadin Daha Güçlü Ülke Demektir

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Sibel Tatar: Daha Güçlü Kadin Daha Güçlü Ülke Demektir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sibel Tatar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kadınların erkeklerle eşit haklara, eşitlik, güvenlik, özgürlük, daha iyi çalışma ve yaşam şartlarına sahip olma yolunda verdiği mücadelenin başlangıcı olan 8 Mart 1857’den bu yana,  kadın haklarından çok insan haklarını elde etmek için uğraştığımızı belirterek “Bu mücadele aynı zamanda eşitliğin, özgürlüğün ve demokrasinin mücadelesidir” ifadelerini kullandı.

Sibel Tatar yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

“Bu farkındalık gününde önemle belirtmeliyim ki; maalesef halen var olan cinsiyete dayalı ayrımcılığı önlemek, her türlü şiddete karşı kadını korumak, kadın erkek eşitliğini teşvik etmek ve bu suretle kadının çalışma hayatındaki statüsünü iyileştirmek gerekmektedir. Daha güçlü kadın daha güçlü ülke demektir”

Şair Tuğba Baş’ın şiirine atıfta bulunan Sibel Tatar şunları belirtti:

“Şair Tuğba Baş, kadının var olan gücünü şiirinde bu şekilde anlatmıştır:

‘Güçlü kadınlarız biz, anayız, yuvayız, ekmeğiz, aşız..

Taşı sıksak suyunu çıkarırız canımız istediğinde...

Demiri bile döveriz yüreğimizdeki güçle...

Bakmayın kırmızı ojelerimize, tarlada süreriz icap ettiğinde…

Topuklu ayakkabılarımız batmasın gözünüze, çarıkla bile yürürüz gerektiğinde…’

Sibel Tatar mesajında ayrıca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Kadın Örgütleri ağının web sayfasında duyrulmaya başlanan tüm kadınlara yönelik iş edinmeyi, iş geliştirmeyi sağlayacak ücretsiz eğitimler ve iş kurabilmeyi ya da geliştirmeyi sağlayacak sıfır veya düşük faizli kredi imkanlarına değindi.

Sibel Tatar, kadınlarımızın hayatın her alanında eşit, özgür ve adil bir şekilde yer alması; maruz kaldıkları fiziksel ve ruhsal şiddet başta olmak üzere yaşadıkları her türlü olumsuzluğun giderilmesi için var gücümüzle çalışmaya devam etmenin önemine vurgu yaptı.

Sibel Tatar mesajında, “Ülkemizde ve dünyada kadınlara yönelik şiddetin son bulduğu, kadınların iş dünyasında, siyasi yaşamda ve yönetimlerde daha çok söz sahibi olduğu güzel ve yaşanabilir bir gelecek diler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nüzü kutlarım” ifadelerini kullandı.

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