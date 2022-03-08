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Sibel Tatar'dan Emekçi Kadınlara Ziyaret

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Sibel Tatar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadinlar Günü Dolayisiyla Ülkenin Farkli Bölgelerinden 8 Emekçi Kadina Ziyaretlerde Bulundu
Sibel Tatar'dan Emekçi Kadınlara Ziyaret

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla ülkemizde farklı bölgelerden 8 emekçi kadına ziyaretlerde bulundu.

Çeşitli alanlarda ürettikleri ile ülke ekonomisine katkı sağlayan emekçi kadınları yerlerinde ziyaret eden Sibel Tatar bu ziyaretlerle, kadın emeğinin değerinin ve katkısının önemini özellikle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla vurguladı.

Sibel Tatar’ın ziyaret ettiği 8 emekçi kadın arasında şu isimler yer aldı:

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12 yaşında annesinden öğrenmiş olduğu sele-sepet örücülüğünü Yayla köyünde 72 yaşında yapmaya devam eden Salise Talaş,  evlendikten sonra kendi adına açtığı ve yanında 40 çalışanı ile halen çalıştırdığı dikiş atölyesi sahibi ve anne içgüdüsü ile özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara destek vermek amacıyla başlattığı ve 100’e yakın çocuğun yararlanmakta olduğu “Ela Özel Eğitim Merkezi” kurucusu ve işletmecisi Serap Derim, evlendikten sonra Sütlüce’de aile ekonomisine katkı yapmak için küçükbaş hayvancılıkla uğraşan ve daha sonra hellim yapımını da işine ekleyen Elif Berksan, evlendikten sonra aldığı banka kredisi ile hayvancılık sektörüne giren ve Kuzucuk’ta küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkla uğraşmaya devam eden Emine Erdönmez, aile bütçesine katkı koymak için evinin bahçesinde köy ekmeği ve çöreği yapıp satan ve zamanla kurabiye yapımı ile işini geliştiren 2 restoran sahibi ve yanında yaklaşık 150 kişinin çalıştığı “Narin Unlu Mamülleri” işletmesinin sahibi Narin Hulusioğlu, ailesinden gelen bahçecilik sevgisi ile kendi işini kuran, Yeşilırmak’ta topraksız çilek üreten ilk kadın üretici olan ve çilek üretimine devam eden Figen Karafistan, evlendikten sonra aile bütçesine katkı sağlamak için 2 bin kök çilek ve kolokas ile bahçe işlerine başlayan ve ekimi artırmak amacıyla çevresindeki tarlaları kiralayıp 80 bin köke kadar ekimi artıran ve “Yılın Kültürel Üretim Yapan Kadını” ödülüne layık görülen sebze yetiştiriciliği ile uğraşan Nesrin Şen, liseden mezun olduktan sonra Yeşilyurt’ta kayış ağaçları ekerek üretime başlayan ve kısa sürede işini geliştirerek yanında 7 kişi ile kolokas, zeytin, narenciye ve çilek üretimi ve seracılık yapan ve Yedidalga’da en fazla meyve ve sebze üreten kişilerinden biri olan Ruhale Selvi.

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Sibel Tatar, ziyaret ettiği 8 emekçi kadını yaptıkları katkılarla örnek oldukları için kutlayarak  başarılarının devamını diledi ve günün anısına hediye verdi.

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