Sibel Tatar’dan Koro Müjdesi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar eşi Sibel Tatar ile birlikte Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’ne ziyarette bulundu.
Ziyaretin ardından basına açıklamada bulunan Sibel Tatar, cumhurbaşkanlığı çatısı altında özel eğitime gereksinim duyan çocuklardan oluşturulacak bir koro oluşturma aşamasında olunduğunu müjdeledi.
Müzik öğretmenleri ve proje paydaşları tarafından müziğe ilgisi olan çocukların seçilerek koronun oluşturulacağını belirten Tatar, projenin kendilerini çok heyecanlandırdığını söyledi.
Özel eğitime gereksinim duyan çocuklara da fırsat eşitliği yaratılmasının önemine vurgu yapan Tatar, “kısa süre zarfında koroyu sahnede görme mutluluğuna ereriz” dedi.
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