Siber: Halkımızda panik ve korkuya sebebiyet vermektedir

Meclis Eski Başkanı Sibel Siber, içinde bulunduğumuz sürecin, uzun soluklu bir kriz yönetimi gerektiğini belirtti. Sibel Siber, kriz yönetiminde, bilimsel temelde kararlar almak, hızla uygulamaya koymak ve halkla iyi bir iletişim kurmanın esas olduğunu vurguladı.

Siber, paylaşımının tamamında şu ifadeleri kullandı: "İçinde bulunduğumuz süreç, uzun soluklu bir kriz yönetimi gerektirir. Kriz yönetiminde, bilimsel temelde kararlar almak, hızla uygulamaya koymak ve halkla iyi bir iletişim kurmak esastır. Bunlardan herhangi biri eksikse, güven kaybı oluşur... Güvensizlik ise kaos ortamı yaratır...Şimdi içinde bulunduğumuz duruma bakacak olursak, alınan tedbirlerde eksiklik veya gecikme yaşanması, halkla iyi bir iletişim kurulamaması, yetkili ağızların çelişkili açıklamaları, sıklıkla karar değiştirmeleri, doğru ve sağlıklı bir kriz yönetimi olduğuna dair kuşkuları artırmakta; bu da halkımızda panik ve korkuya sebebiyet vermektedir. O nedenle içinde bulunduğumuz bu sürecin uzun soluklu olduğu gerçeğinden hareketle bundan sonraki adımların bilimin ışığında ve her sektörden uzmanların katılımıyla, ortak akıl ile alınmasını bir kez daha dile getirmek istiyorum. Halkımızı panik ve korkuya sevketmeden, güven yaratarak bu süreci sağlıklı bir şekilde yönetmek için henüz geç değil!.."