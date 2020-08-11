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Siber’den 'Özgürgün' yorumu: “Vekil, dilekçesini sunmakla istifa etmiş sayılmaz”

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Siber’den 'Özgürgün' yorumu: “Vekil, dilekçesini sunmakla istifa etmiş sayılmaz”
Siber’den 'Özgürgün' yorumu: “Vekil, dilekçesini sunmakla istifa etmiş sayılmaz”

Meclis eski Başkanı Sibel Siber, gündem olan UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün vekillikten istifası hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Meclis İç Tüzüğü’ne göre, Milletvekilinin, istifa dilekçesini Meclis Başkanlığı’na verdiğinde istifa etmiş sayılmayacağının altını çizen Siber, “Meclis Başkanlığı'na verilen Vekillikten çekilme istemi, önce Meclis Divanı tarafından değerlendirilir ve çekilme isteminin gerçekliği saptandıktan sonra Meclis Genel Kurulu’na sunulur” dedi.

Sibel Siber, konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Milletvekili, istifa dilekçesini Meclis Başkanlığı’na verdiğinde istifa etmiş sayılır mı?

Meclis İç Tüzüğü’ne göre “Hayır.” Meclis Başkanlığı'na verilen, Vekillikten çekilme istemi, önce Meclis Divanı tarafından değerlendirilir ve çekilme isteminin gerçekliğini saptandıktran sonra Meclis Genel Kurulu’na sunulur. Meclis Genel Kurulu'nda (oylama sonucu) onaylanırsa, Milletvekilliği sona erer. Yani Milletvekili kendi özgür iradesiyle Milletvekilliği görevinden istifa edemez. Meclis onayı gerekmektedir. Geçmişte de bir milletvekilimiz istifa dilekçesini vermis fakat Meclis onaylamadığı için istifası kabul edilmemiştir

İlgili Tüzük maddesi aşağıdadır:

Milletvekilinin Çekilmesi 132. (1):Bir milletvekili, milletvekilliğinden çekildiğini gerekçeli olarak Meclis Başkanlığına yazılı olarak bildirdiği takdirde, Başkanlık Divanı, çekilme isteminin gerçekliğini saptadıktan sonra istemi Genel Kurula sunar. (2) Genel Kurul milletvekilinin, milletvekilliğinin sona ermesine karar verirse, o milletvekili milletvekilliğinden çekilmiş sayılır ve milletvekilliğinin sona ermesi ile ilgili her türlü hukuki hakkı kazanmış olur.”

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