Sıcak ve açık hava etkisini sürdürecek

Meteoroloji Dairesi, 1-7 Temmuz 2025 tarihleri arasında bölgenin alçak basınç sistemi ile sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi, 1-7 Temmuz 2025 tarihleri arasında bölgenin alçak basınç sistemi ile sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini duyurdu.

Hafta boyunca hava genellikle açık olacak. 1, 3, 4, 5 ve 6 Temmuz tarihlerinde hava tamamen açık, 2 ve 7 Temmuz’da ise açık ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 36-39 °C, sahillerde ise 31-34 °C dolaylarında seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle Güney ve Batı yönlerinden, Perşembe günü ise Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman ise kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.