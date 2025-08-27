Sıcaklık iç kesimlerde 35 – 38, sahillerde 31 – 34 derece dolaylarında seyredecek

Meteoroloji Dairesi, en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 35 – 38, sahillerde ise 31 – 34 derece dolaylarında seyredeceğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi, 28 Ağustos – 03 Eylül tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 35 – 38, sahillerde ise 31 – 34 derece dolaylarında olacak.

Hava; yarın, cuma, pazar ve pazartesi günleri açık ve az bulutlu, cumartesi günü açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı ve az bulutlu, salı ve çarşamba günleri ise açık geçecek.

Rüzgar ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.