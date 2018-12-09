Şifa Alçıcıoğlu “Nenemin Deyişiynan” kitabını Harmancı’ya sundu

Baraka aktivisti Şifa Alçıcıoğlu kaleme aldığı, Argasdi Yayınları’ndan çıkan “Nenemin Deyişiynan (Kıbrıs Kültürü Üzerine Yazılar)” isimli kitabını Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’ya takdim etti.
LTB’den verilen bilgiye göre, Alçıcıoğlu, Baraka Kültür Merkezi’nin kültür-sanat-politika dergisi Argasdi’de 2012 yılından bu yana yayımlanan kültüre dair yazılardan oluşan kitabı, unutulan çocuk oyunlarından masallara, unutulan sözcüklerden kaybolan mesleklere kültürü hatırlatması ve yaşatması dileğiyle Başkan Harmancı’ya sundu.
LTB Başkanı Harmancı ise Nazen Şansal ile Şifa Alçıcıoğlu’ndan oluşan Baraka Kültür Merkezi heyetini kabulünde kitabın takdim edilmesinden mutluluk duyduğunu kaydederek Alçıcıoğlu’na teşekkür etti.
Ayrıca Baraka Kültür Merkezi, Arabahmet Kültür Evi’nin işletilmesi konusundaki talep ve önerilerini Başkan Harmancı’ya iletti.
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