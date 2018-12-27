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Sigorta bilgileri elektronik ortama aktarılacak

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Sigorta Bilgi Merkezi’ne Elektronik Ortamda Aktarılmasına İlişkin Protokol, bugün Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda imzalandı.
Sigorta bilgileri elektronik ortama aktarılacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Motorlu Araçlar Mukayyitliği, Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Şubesi ve Maliye Bakanlığı Bilgi İşlem Merkezi’nde Bulunan Bilgilerin Sigorta Bilgi Merkezi’ne Elektronik Ortamda Aktarılmasına İlişkin Protokol, bugün Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda imzalandı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre protokole, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, İçişleri Bakanlığı Müdürü Hüseyin Amcaoğlu,  Maliye Bakanlığı Bilgi İşlem Merkezi Başkanı Abbas Karayel, PGM Trafik Müdürü Hüseyin Çete, “KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği” Başkanı Ülker Fahri ve Sigorta Bilgi Merkezi Başkanı İbrahim Kavçın imza koydu.

Sürücü kimlik, ehliyet, araç kayıt, seyrüsefer, muayene, ruhsat ve sigorta ile ilgili bilgilerinin kurum ve kuruluşlar arası paylaşımına olanak verecek protokol, “KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği” bünyesinde kurulan Sigorta Bilgi Merkezi ile Maliye Bakanlığı Bilgi İşlem Merkezi ve Polis Genel Müdürlüğü (PGM) arasındaki işbirliğinin artırılması, sigortalar bünyesinde yapılan yolsuzlukların önlenmesi ve primlerin risk esasına göre belirlenmesine imkan tanıyacak.

Protokole Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Motorlu Araçlar Mukayyitliği, Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Şubesi, Maliye Bakanlığı Bilgi İşlem Merkezi, PGM ve Sigorta Bilgi Merkezi’nin taraf oldu.

Söz konusu protokol ile birlikte, mevzuata göre vatandaşın tabi olduğu yasal uygulamaların en doğru ve güvenilir şekilde çalışması, sigorta işlemlerini güvenilir bir şekilde kolaylaştırılması, suiistimalleri en aza indirilmesi, hizmet sürecinin hızlandırılması, trafik güvenliğinin artırılması, dijital dönüşüme katkı koyulması, ilgili alanlarda ülke istatistiği sağlaması ve kurumların ihtiyaç duyduğu verilerin iletilmesi hedefleniyor.

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