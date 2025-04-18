Şimdi de Cübbe ve Sarık tartışması...

Gazeteci Serhat İncirli bu sabahki programını cübbe ve sarık ile sunmuştu... Tepkiler var...

BASIN AÇIKLAMASI

Son günlerde bir televizyon sunucusunun, din görevlilerimizin simgesi olan sarık ve cübbeyi taklit ederek kamuoyu önünde alaycı bir tutum sergilediği görülmüştür. Bu tutum, yalnızca din görevlilerimize yönelik bir saygısızlık değil; aynı zamanda milletimizin köklü inanç ve kültür değerlerine karşı da açık bir hakarettir.

Asırlardır ilim ve irfan yolunda hizmet eden din büyüklerimizin sembolü olan cübbe ve sarık; toplumumuzda saygı, ilim ve maneviyatı temsil etmektedir. Bu sembollerin hiciv ya da mizah adı altında küçümsenmesi kabul edilemez bir yaklaşımdır.

Din İşleri Başkanlığı olarak bu davranışı esefle kınıyor; medya ve iletişim alanında görev yapan tüm kişi ve kurumları, toplumsal hassasiyetlere, dinî sembollere ve kutsal değerlere karşı daha sorumlu ve saygılı davranmaya davet ediyoruz.

Toplumun huzur ve inanç birliğine zarar verme potansiyeli taşıyan bu tür yaklaşımların tekrarlanmaması adına, gerekli görülmesi halinde yetkili merciler nezdinde yasal girişimlerin başlatılacağını kamuoyuna saygıyla bildiririz.

KKTC Din İşleri Başkanlığı