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Sınır ihlali, polisi alarma geçirdi!

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Sınır ihlali, polisi alarma geçirdi!
Polisin gerçekleştirdiği operasyon sonucu 3 kişi tutuklandı...

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre geçtiğimiz akşam (04.01.2017), saat 21.00 sıralarında, Akıncılar-Ercan anayolu üzerinde, polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Z.M.(E-32) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, toplam 25 kilo Güney Kıbrıs üretimi pirinç bulunarak emare olarak alındı.

Polisten yapılan açıklamada, Z.M. ve araçta yolcu olarak bulunan İ.İ.(E-22)’nin tutuklandığı öğrenildi. Tutuklanan iki isme yapılan ileri sorgulamada, Akıncılar’da sakin İ.K. (E-42)’nin söz konusu pirinçleri Güney Kıbrıs’tan aldıktan sonra birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC’ye kanunsuz giriş yaptığı tespit edildi.

Akabinde ayni gece ve bugün sabaha karşı olmak üzere, 23.15-01.30 saatleri arasında, Akıncılar’da sakin İ.K.(E-42)’nin ikametgahında polis tarafınca yapılan aramada ise; 10 adet 7.65 mm çapında ve 9 adet ise 9 mm çapında canlı mermi bulunarak emare olarak alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor…

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