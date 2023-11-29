  • BIST 8021.75
  • Altın 1898.084
  • Dolar 28.8827
  • Euro 31.7805
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAGazze'de ateşkes uzadı

Sınır kapılarından karşılıklı geçişlerde artış

» »
Kıbrıslı Türklerin ve Rumların sınır kapılarından geçişlerinde geçen yıla göre artış yaşandığı bildirildi.
Sınır kapılarından karşılıklı geçişlerde artış

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, 1 Ocak - 30 Eylül 2023 tarihleri arasında 1 milyon 206 bin 767 Kıbrıslı Rum KKTC’ye geçiş yaptı. 2022'de aynı dönemde ise 1 milyon 30 bin 20 Rum KKTC'ye geçti.

2023 yılının ilk dokuz ayında 777 bin 397 Kıbrıslı Rum aracının Kuzey Kıbrıs’a geçtiğini de kaydeden gazete, 2022 yılının aynı döneminde ise bu rakamın 658 bin 927 olduğuna işaret etti.

 

2023 yılının ilk dokuz ayında 1 milyon 7 bin 60 Kıbrıslı Türk’ün Güney Kıbrıs’a geçiş yaptığını ve bu rakamın 2022 yılının aynı döneminde ise 775 bin 411 olduğunu belirten gazete, 2023 yılının ilk dokuz ayında Güney Kıbrıs’a 399 bin 45 Kıbrıslı Türk aracının geçtiğini ve bu rakamın 2022 yılının aynı döneminde 319 bin 081 olduğunu ifade etti.

Bu yıl Eylül ayına kadar sınır kapılarından 2 milyon 213 bin 827 Kıbrıslı Türk ile Rum’un geçiş yaptığını ve bu rakamın 2022 yılının aynı döneminde 1 milyon 805 bin 431 olduğunu kaydeden gazete, bu istatistiksel verilere İngiliz Üsleri tarafından kontrol edilen “Pergama” (Beyarmudu) ve “Strovilya” (Akyar) sınır kapılarından Güney Kıbrıs’a geçiş yapan kişi ve araçların sayısının dahil olmadığını belirtti.

Gazete, Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a ve Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a gidip gelen diğer ülke vatandaşlarının kayıt altına alınmadığını da ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Yer Fıstığında Hasat ve Mekanizasyon” eğitimi yapıldı29 Kasım 2023 Çarşamba 13:39
  • Ünal Üstel: Anlatıldığı gibi, bu ülkede gizli bir işgal ya da faaliyet asla söz konusu değil29 Kasım 2023 Çarşamba 12:14
  • KKTC Genelinde Yapılan Denetimlerde İkamet İzinsiz 6 Kişi Tutuklandı29 Kasım 2023 Çarşamba 11:55
  • İki İş Kazası: Fabrika Çukurunda Yaralanan İşçi ve Ahşap Çatıdan Düşen İşçi29 Kasım 2023 Çarşamba 11:45
  • Son 24 Saatte Üç Ayrı Olayda Ani ve Doğal Olmayan Ölümler29 Kasım 2023 Çarşamba 11:41
  • Gürsel Uzun: 210 dolar teklif veren firma, sözleşmeyi imzalamadı29 Kasım 2023 Çarşamba 10:56
  • Dikkat... Bu bölgeler elektriksiz...29 Kasım 2023 Çarşamba 10:53
  • Hasipoğlu: “Adalete Işık Tutacağı…”29 Kasım 2023 Çarşamba 09:15
  • Ercan'da yolcuların valizlerinden eşya ve para çaldığı tespit edilen 3 görevli tutuklandı29 Kasım 2023 Çarşamba 08:53
  • LAÜ Gastronomi ve Güzelyurt Meslek Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı öğrencileri ortak workshop çalışmasında buluştu29 Kasım 2023 Çarşamba 08:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti