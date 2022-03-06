Sınırüstü Yaşlı Bakım Evinin Tadilatına Başlandı

Kıbrıs Türk inşaat Müteahhitleri Birliği , Kamacı Ltd , China Baazar olarak İskele Belediyesi'nin desteği ile Sınırüstü Yaşlı Bakım evinin tadilatına başladı.

Proje Koordinatörü Erdoğan Bekiroğlu, açıklamasında birinci hedeflerinin iki aylık sürede bitirilmesi planlanan tamiratı en kısa sürede tamamlamak, yaşlıların hem fiziki, hem de idari olarak yeni yerlerine en iyi koşullarda geri getirmek olduğunu belirtti.