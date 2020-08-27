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Sıradan faşizm! Melek Mosso ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’ dediği için sahneden indirildi!

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Sıradan faşizm! Melek Mosso ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’ dediği için sahneden indirildi!
Sıradan faşizm! Melek Mosso ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’ dediği için sahneden indirildi!

Müzisyen Melek Mosso, 22 Ağustos’ta Aqua Florya Hayal Kahvesi’nde verdiği konserde, ‘Keklik Gibi’ şarkısını söylemeden önce ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’ dediği için sahneden indirildiğini ve bu konuyla ilgili olay büyümesin diye de asla konuşmadığını dile getirdi. Mosso, Sabah Gazetesi’nden Ömer Karahan’ın kendisi hakkında yazdığı ‘Melek Mosso işin suyunu çıkardı’ başlıklı haberin ardından suskunluğunu bozarak bugün açıklama yaptı.

Konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"22 Ağustos Aqua Florya konserimizde yaşanan can sıkıcı olayı Sabah gazetesinin Günaydın ekinde yalan ve yanlış bir haber olarak yazan Ömer Karahan’ı kınıyorum. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği yüzünden öldürülen kadın arkadaşlarımın ruhuna, her konserimde armağan ettiğim ve “İstanbul sözleşmesi yaşatır” dedikten sonra söylediğim “Keklik gibi” türküsü söylenenin aksine ayakta alkışlanmıştır.

 Konserde olan tanıdıkları bu söylemden rahatsız olup, polisi arayıp beni sahneden inmeye zorlamışlardır. Saygımızı hiç bozmadan, polisimize zorluk çıkartmadan sahneden indik ve bunun hakkında olaylar büyümesin diye asla konuşmadık. Fakat görüyorum ki yanlış yapmışız. Konuyu siyasi bir yöne çekmeye çalışmak manasızdır.

Haberi kaldırmanızı ve bir özür yazısı yayınlamanızı istiyorum. Konserin bütün ses kaydı elimizde mevcuttur. Aksi halde hakkımı mahkemede delillerle arayacağımdan emin olunuz. Her zaman eşitsizliğin karşısında duracağımdan sevenlerim ve dinleyicilerim asla şüphe duymasın. Sizden ricam o günkü geceden(konuşmadan) videosu olan herkes #melekmosso ve #istanbulsözlesmesiyasatır  etiketini yazarak paylaşsın lütfen. Müziği kısmaya çalışmak, sanatın eleştirel ve toplumsal gücünü yok saymak sadece büyük bir korku sonucu oluşur. Korkmuyorum! #yalanhaber #ömerkarahan #sabahgazetesi #günaydın Haberi de aşağıda paylaşıyorum. Gelip izleyenler yalanları okusunlar”

 

Mosso, bu açıklamasının altına Ömer Karahan’ın haberini ekledi.

 

Daha sonra konuya ilişkin açıklama yaptığı bir video yayınlayan Mosso,“Arkadaşlar, böyle şeylere sesinizi çıkartın. Bugün Musa Orhan, tecavüzcü bir adam salıverildi. Düşünsenize; çoluğunuzu, çocuğunuzu, karınızı, kardeşinizi sokakta bir yerde kıstırabilecek olan bir adam salıverildi. Ama ben sırf kadın arkadaşlarım öldürülmesin, bu tür cinayetler bu tür tecavüzler olmasın, yaşanmasın diye ses çıkarttığım için, İstanbul Sözleşmesi yaşatır dediğim için sahneden indirildim. Mikrofonum elimden alındı ve hiç sesimi çıkarmadan indim evime gelip hüngür hüngür ağladım. Bu nasıl bir ahlaki değer?” diyerek tepki gösterdi.

 

Karahan’ın Sabah Gazetesi’nin Günaydın ekinde çıkan haberinde yer alan ifadeler ise şu şekilde:

Melek Mosso, Aqua Florya Hayal Kahvesi’nde cumartesi akşamı konser verdi. İddiaya göre Mosso, ağır siyasi göndermelerin yanı sıra fanatik konuşmalar yapıp Grup Yorum üyelerine selam gönderdi. Durumdan bazı izleyiciler rahatsız oldu. Ortamda esen buz gibi havanın ve şikayetlerin üzerine Melek Mosso’nun konseri yarım kaldı. Konuyla ilgili aradığımız Mosso açıklama yapmadı.

Melek Mosso Aqua Florya Hayal Kahvesi'nde cumartesi akşamı konser verdi. Ancak Mosso, konser bitmeden sahneden aşağıya indirildi. Mosso, 'Halbuki bu kadar güzel bir konserdi. İndirildik' diye tweet attı.

Olayı sormak için kendisini aradık ancak konuşmak istemediği aşikar ki, ekibiyle 'Ulaşılamıyor' diye haber gönderdi. Olayla ilgili iddialar ise oldukça ilginç: Mosso, konserinde 'Keklik Gibi' adlı şarkıyı seslendirmeden önce oldukça fanatik bir konuşma yapmış.

Ağır siyasi göndermeler yapmış, ardından da Grup Yorum üyelerine selam çakınca bazı seyirciler duruma büyük tepki göstermiş. Böylece konser yarım kalmış. Melek Mosso, umarım bir an önce yaşanan olayla ilgili açıklama yapar.

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