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Siret Sınır Kapısı'ndan Ukraynalıların Romanya'ya geçişi sürüyor

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Rusya'nın saldırısı sonrası Ukrayna'dan ayrılmak isteyen çok sayıda savaş mağdurunun Suceava şehrindeki Siret Sınır Kapısı'ndan Romanya'ya geçişleri sürüyor.
Siret Sınır Kapısı'ndan Ukraynalıların Romanya'ya geçişi sürüyor

Rusya'nın saldırısı sonrası Ukrayna'dan ayrılmak isteyen çok sayıda savaş mağdurunun Suceava şehrindeki Siret Sınır Kapısı'ndan Romanya'ya geçişleri sürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede ekipler çalışmalarını güç koşullarda devam ettiriyor.

Uzun süren yolculuğun ardından sınır bölgesine ulaşan Ukraynalılar, yapılan işlemlerin ardından Romanya'ya kabul ediliyor.

Savaşın en büyük mağdurlarından olan çocuklar, soğuk hava koşullarına rağmen kilometrelerce yolu yürüyerek aşıp aileleriyle sınır kapısından Romanya'ya giriş yapıyor.

Siret Sınır Kapısı'nda, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ekipleri sivillere insani yardım malzemesi dağıtmayı sürdürüyor.

Bölgede başlayan yoğun kar yağışı, savaştan kaçan Ukraynalıları için şartları daha da zorlaştırırken insani yardım ekipleri de çalışmalarını güç koşullarda devam ettiriyor.

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