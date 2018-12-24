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Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı yemek düzenledi

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Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, 21-25 Aralık Şehitler Haftası nedeniyle şehit ve gazi yakınlarına öğle yemeği verdi.
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı yemek düzenledi

 

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, 21-25 Aralık Şehitler Haftası nedeniyle şehit ve gazi yakınlarına öğle yemeği verdi.

 Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Gazinosu’nda gerçekleştirilen yemeğe, Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tuğgeneral Tevfik Algan, Ana Muhalefet Partisi Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç, şehit ve gazi yakınları katıldı. Etkinlikte, sırasıyla Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç, şehit ve gazi yakınları adına Emekli Albay Mehmet Dağman ile Başbakan Tufan Erhürman konuşma yaptı.

 Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç, aziz şehitleri rahmet ve minnetle anarak başladığı konuşmasında, ölümsüz lider Atatürk’ün “Geçmişini Bilmeyen Toplumlar, Geleceğe Yön Veremez” sözünün yakın tarihe kadar büyük zorluklarla mücadele ederek bugünkü refah şartlarına ulaşabilen Kıbrıslı Türkler için de anlam ve önem arz ettiğini kaydetti. Geçmişten ders çıkaramayan ve toplumsal hafızası zayıf toplumların yok olmaya mahkum olduklarına işaret eden Karakoç, Kıbrıs Türk mücadele tarihini gelecek nesillere aktarmanın, geçmişte yaşananların tekerrür etmemesi açısından büyük önem arz ettiğini kaydetti. Kendilerinin Kıbrıslı Türklerin yaşadıklarını unutmadıklarını, unutamayacaklarını vurgulayan Karakoç, “KKTC’nin bugünlere gelmesinde ödenen bedel yadsınamaz. Şehitlerimiz, ailelerini ve belki de henüz dünyaya gelmemiş çocuklarını annesiz/babasız bırakmayı göze alarak Kıbrıs Türk halkının bu topraklardaki yüzlerce yıllık varlığının daha da kökleşmesini sağlamıştır” dedi. KKTC’nin şehit ve gazilerin bir emaneti olduğunun bilincinde olduklarını vurgulayan Karakoç, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı olarak aziz şehitleri rahmet ve minnetle andı. Emekli Albay Mehmet Dağman da, yemek için şehit aileleri ve yakınları adına teşekkür ederek, 21 Aralık 1963’ten bu yana Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin devam ettiğini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının canları, kanları uğruna toprağına sahip çıkan şehitlerini andığını ifade eden Dağman, bağımsızlık, özgürlük ve egemenliğin güvencesi olan devlete sahip çıkılmasının birinci öncelik olduğunu kaydetti. 24.12.2018 Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı yemek düzenledi | BRTK http://www.brtk.net/sivil-savunma-teskilat-baskanligi-yemek-duzenledi/ 3/8 Rumların, Akritas Planı zihniyetinin hâlâ değişmediğini, Kanlı Noel’den bu yana Rumların Kıbrıs Türk halkına karşı olumsuz tutumunu devam ettirdiğini belirten Dağman, geçmişteki acıların yeniden yaşanmaması için KKTC ile TC’nin fikir birliği içinde devlet ve bayrağına sahip çıkmaktan başka yolu olmadığını vurguladı. Dağman, geçmişin unutulmaması ve unutturulmamasının önemine dikkat çekti. Başbakan Tufan

Erhürman ise konuşmasında, şehitleri saygı ve sevgiyle andığını, gazilere şükranlarını sunduğunu belirterek, “Onlar ne için mücadele ettilerse, ne için canları pahasına mücadele yürüttülerse, bize de kalan miras o uğurda mücadeleye devam etmektir” dedi. Kıbrıs Türk halkının, toplumunun bu topraklarda iki eşit kurucu unsur ve siyasi eşitliğe sahip olabilmek için mücadele ettiğini ifade eden Başbakan Erhürman, kendilerine düşen görevin de Kıbrıs Türk halkının, Rumlarla eşit haklara, siyasi eşitliğe sahip iki kurucu unsur olarak adadaki varlığını sürdürmesini sağlamak olacağını vurguladı. Başbakan Erhürman, bunun asla değişmeyeceğine işaret ederek, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda var olmak için her türlü engele rağmen çalışacağını kaydetti.

Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesinin bitmediğini, devam ettiğini söyleyen Başbakan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının ekonomik, sosyal ve kültürel olarak var olması için çalışmasının en büyük yükümlülüğü olduğunu belirtti. Şehitler huzurunda saygıyla, sevgiyle eğildiklerini belirten Başbakan Tufan Erhürman, varoluş için aralıksız çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.

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