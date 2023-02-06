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Sivil Savunma Teşkilatı'ndan önemli uyarı

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ikametgahlarında meydana gelebilecek çatlaklara ve benzeri hasarlara karşı vatandaşlarımızdan dikkatli olmaları istendi.
Sivil Savunma Teşkilatı'ndan önemli uyarı

İşte açıklama;

Türkiye'de meydana gelen büyük deprem felaketi sonrasında, ülkemizde de hissedilen sarsıntılar nedeniyle; ikametgahlarında meydana gelebilecek çatlaklara ve benzeri hasarlara karşı vatandaşlarımızdan dikkatli olmaları istendi.

İkametgahlarında zarar oluşması durumunda vatandaşların geceyi güvenli bir ortamda geçirmeleri önemle belirtildi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, meydana gelebilecek olası afet durumlarına karşı 7/24 görev başında olunduğunu, ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın ALO 101 Acil Durum Hattından kendilerine ulaşabileceklerini kaydetti.

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