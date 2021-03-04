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Sivil Toplum Gönüllüleri, Tüzük Değişikliğinde Görüş Birliğine Varıldığını Açıkladı

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Sivil Toplum Gönüllüleri, Tüzük Değişikliğinde Görüş Birliğine Varıldığını Açıkladı
Sivil Toplum Gönüllüleri, Tüzük Değişikliğinde Görüş Birliğine Varıldığını Açıkladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından bir süre önce Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü’nde yapılan değişikliğe itiraz eden 55 sivil toplum örgütünün oluşturduğu Sivil Toplum Gönüllüleri, Bakan Amcaoğlu başkanlığında dün yapılan toplantıda tüzükte tarafların kabul edebileceği değişiklilerin mart ayı içinde tamamlanması ve ay sonu Bakanlar Kurulu’ndan geçirilmesi konusunda görüş birliğine varıldığını açıkladı.

Sivil Toplum Gönüllüleri adına açıklama yapan Kani Kanol, varılan mutabakatla dün Milli Eğitim ve Kültür Bakanı başkanlığında geniş katılımla toplanan Kültür Sanat Danışma Kurulu’nda söz konusu tüzük değişikliğiyle ilgili detaylı bir değerlendirme yapıldığını bildirdi. Kanol, Kültür Dairesi Müdürü başkanlığında Danışma Kurulu’ndaki sivil toplum temsilcilerinden oluşturulan Tüzük Komitesi’nin, 8 Mart’ta bir araya gelerek, tüzükte ilgili tarafların kabul edebileceği tüm değişiklikleri Mart ayı içerisinde tamamlaması ve yapılan bu değişikliğin en geç Mart sonunda Bakanlar Kurulu’ndan geçirilip yürürlüğe konması konusunda görüş birliğine varıldığını kaydetti.

“İçerisinden geçmekte olduğumuz bu zor pandemi koşullarında dayanışmaya ve yardımlaşmaya ihtiyacımız olduğu ortadadır” diyen Kanol, zamanı kavga ve kısır tartışmalarla harcamayı istemediklerini vurguladı.

Sivil toplum temsilcilerinin karar alma sürecinden dışlanmasına yol açan tüzük değişikliğinin Mart ayı sonunda ortadan kaldırılmasını, ilgili tüzükte uzun yıllardır pratikte yaşanan eksikliklerin de, tarafların mutabakatıyla değiştirilerek daha sağlıklı, daha şeffaf, daha demokratik ve daha verimli çalışan bir tüzük olarak düzenlenmesini beklediklerini vurguladı.

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