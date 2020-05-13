Siyah zeytin ithalatı durmalı!

Zeytin üreticileri, siyah zeytin ithalatının durdurulmasını talep ederek, binlerce üretici ve çalışanın istihdamının sağlandığı zeytincilikte ivedi olarak önlem alınmaması halinde 5 ay sonra başlayacak olan sezonu açmanın mümkün olmayacağını belirtti.

Zeytin üreticileri, siyah zeytin ithalatının durdurulmasını talep ederek, binlerce üretici ve çalışanın istihdamının sağlandığı zeytincilikte ivedi olarak önlem alınmaması halinde 5 ay sonra başlayacak olan sezonu açmanın mümkün olmayacağını belirtti.

Esnaf, Zanaatkârlar ve Üreticiler Pazarlama Kooperatifi (EZ-KOOP), Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (ZEYSAN) ve Büyükkonuk Zeytin Üreticileri Tarım Kooperatifi (ZEY-KOOP) bugün Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nda ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

ZEYSAN Başkanı Ziya Sezey, EZ-KOOP Başkanı Hürrem Tulga ve Zeytin-Koop Başkanı Mustafa Haset tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, “Hükümet ve devletin tüm unsurlarından talebimiz; turizm ve eğitim gibi başta gelen sektörlerimizin gerilemesinden dolayı stoklarımızda bulunan siyah zeytinin ithalatının durdurulmasıdır. Fiyat ve kalite noktasında denetimleri de gündeme alarak ithalatı yasaklamak elzem olmuştur” ifadeleri kullanıldı.

Ülkede yaşanan sorunun temelinin, ekonomi politikalarının ülke kaynaklarına dayalı olmaması ve kaynakları seferber eden bir anlayışın yerleşememesi olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Diğer ada ülkelerinde olduğu gibi bizde de turizm önemlidir. Aynı şekilde eğitimin katma değer üretimine yaptığı katkıyı küçümseyemeyiz. Ancak sektörlerin birbirini tamamlamaması, dayanışma içinde birbirini destekler mahiyette büyümemesi, istenen sonuçları elde etmekten bizi uzaklaştırmıştır. Eğitim kurumları, turizm, diğer hizmet sektörleri, doğrudan üretimde iştigal eden sektörler, zeytincisi, restorancısı, seracısı karşı karşıya gelmiş, bu nedenle de toplumun üretime katılmasının neredeyse önüne geçilmiştir. Bu böyle devam edemez. Geçmişteki ekonomi politikaları ile bir yere varılamaz.”

Toplumun önünü açmanın yolunun; standartlarıyla, fiyatlarıyla birlikte üretimi geliştirmekten ve istihdamı artırmaktan geçtiği belirtilen açıklamada; geliştirilecek olan politikalarla, avantajlı olunan alanların ele alınıp desteklenmesi, büyütülmesi ve katma değer artışının sağlanması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Ülkemiz için avantajlı olduğu noktasında herkesin hemfikir olduğu zeytin ve ürünleri en başta gelen sektörümüzdür. Kıbrıs neredeyse zeytinin anavatanı olarak bilinmektedir. Toprağı ve havasından dolayı kokusu, tadı ile benzersiz bir üründür. Son zamanlarda ciddi yatırımlarla öne çıkan bu sektörümüz, kalite ve standartlarıyla da büyük hamleler gerçekleştirmiştir. Bu yönüyle sadece iç pazar açısından değil, gereğinin yerine getirilmesi ve bazı engellerin devlet eliyle kaldırılması halinde de ihracatı da yapılabilecek bir noktaya gelmiştir.

Son zamanlarda yapılan çalışmalardan dolayı zeytin ve ürünleri Yeşil Hat Tüzüğü’nün de kapsamına alınmış ancak politik nedenlerle hala daha sonuç alınamamıştır.

Ülkede gelecek istiyorsak başta zeytincilik olmak üzere dağa, taşa sahip çıkacak, ağaca sahip çıkacak politikalar ve başta zeytincilik olmak üzere katma değeri yüksek tarımsal ürünlere yönelmekten başka yol görünmüyor.

Rantın, günü birlik politikaların tükettiği ülkemizde yaşadığımız bunca kriz ve tecrübeden sonra başarmamak için bir neden olamaz.”

Hükümet ve devletin tüm unsurlarından taleplerinin, turizm ve eğitim gibi başta gelen sektörlerin gerilemesinden dolayı stoklarda bulunan siyah zeytinin ithalatının durdurulması olduğu kaydedilen açıklamada, “Fiyat ve kalite noktasında denetimleri de gündeme alarak ithalatı yasaklamak elzem olmuştur. Binlerce üretici ve çalışan istihdamının sağlandığı zeytincilikte ivedi olarak önlem alınmaması halinde 5 ay sonra başlayacak olan sezonu açmak mümkün olmayacaktır. Stratejik olan bu noktayı da göz önüne alarak adım atılması kaçınılmazdır”