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Slovakya Lefkoşa Büyükelçisi, UBP’yi ziyaret etti

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Slovakya Lefkoşa Büyükelçisi, UBP’yi ziyaret etti
Slovakya Lefkoşa Büyükelçisi, UBP’yi ziyaret etti

 Slovakya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Jan Skoda, UBP’yi ziyaret etti.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Büyükelçi’yle parti merkezinde bir araya geldi.

SKODA

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Skoda, Slovakya Büyükelçiliği’nin diğer elçiliklerden farklı bir misyonu olduğunu, 1993 yılından beri Kuzey ve Güney’de bulunan siyasal partileri bir araya getirip Kıbrıs konusu, kapsamlı müzakereler ve güven yaratıcı önlemlerin tartışılmasında inisiyatif alıp arabuluculuk yaptığını ifade etti.

Skoda ayrıca, görevden ayrılmadan önce UBP’yi ziyaret etmekten memnun olduğunu ifade ederek, UBP’yi seçimlerde elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti.

HASİPOĞLU

Hasipoğlu da, 5 yıllık görev süresince, partisinin de belli dönemlerde katıldığı ara bölgedeki toplantılarda şahsen katılıp moderatörlük yaptığı için Skoda’ya teşekkür ederek, iki tarafta bulunan siyasi partiler arasında diyaloğun önemine dikkat çekti

Büyükelçi’nin bu toplantılar için inisiyatif aldığını belirten Hasipoğlu,  söz konusu toplantıların; Ulusal Birlik Partisi’nin kurultay kararı ışığında kabul ettiği manifestosu, Cumhurbaşkanı’nın ortaya koyduğu prensipler çerçevesinde, KKTC Devleti’nin yeni politikasını Güney Kıbrıs’taki partilere anlatmak için uygun bir tartışma zemininde devam edebilmesinin önemine dikkat çekti.

Hasipoğlu, Büyükelçi Skoda’ya yeni görevinde başarılar diledi.

Toplantıda UBP Dış ilişkiler üyesi Faiz Camgöz de hazır bulundu.

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