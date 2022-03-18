Sofralık zeytin ithalatı yasaklanmalı!

Sanayi Odası’ndan canlı yayınlalanan programda Tüccar sektördeki sıkıntıları anlattı.

Sektörün önünü açmak için uğraş verdiklerini dile getiren Tüccar, hükümetten en önemli beklentilerinin sofralık zeytin ithalatının yasaklanması olduğunu kaydetti. Ülkede bir milyona yakın zeytin ağacı olduğunu kaydeden Tüccar, 2021 yılı üretiminin de 10 bin ton zeytin olduğunu kaydetti.

Bu üretilen zeytin miktarının gerek yağ, gerekse de sofralık olarak tüm ülke piyasasına fazlasıyla yettiğini kaydeden Tüccar, Türkiye’den sofralık zeytin ithalatının yasaklandığı takdirde önlerinin açılacağını belirtti.

“5 ithalatçı para kazanacak diye yasağı kaldıramıyorlar”

‘Ülkede yeterli üretim olmasına rağmen, neden ithalat serbest?’ diye soran Tüccar, sözlerine şöyle devam etti:

‘Türkiye’den 5 ithalatçı para kazanacak diye yasağı kaldıramıyorlar. ‘Aman ithalatçıları küstürmeyelim’ derdindeler. Bununla yerli üretime darbe vurduklarının farkında değiller. Tek geçim kaynağı zeytincilik olan insanların ekmeğini kazanmasını engelliyorlar. Bu ülkede 10 binlerce zeytin üreticisi var. Yazıktır, günahtır bu insanlara. Zeytinyağı ithali yasak. Sofralık zeytin ithalini de yasaklayın. Olur, da üretim düşer ve iç piyasaya yetemeyecek duruma gelirsek belli süreliğine yine izin verirsiniz.”

Yasağın getirildiği takdirde sektörün hareketleneceğine vurgu yapan Tüccar, ‘sektör hareketlendiği zaman ülkeye daha çok yatırım yapılacak, milli gelir artacak’ ifadelerini kullandı.

İhracat için bize teşvik verin!

İhracat anlamında da sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren Tüccar, ürettikleri ürünü dış ülkelere ihraç edebilmek için devletin desteğine ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Yasa Meclis’te bekliyor!

Tarım Bakanlığı ile sürekli istişare halinde olduklarını dile getiren Tüccar, sektörde planlama yapılması gerektiğini bununla ilgili hazırlanan bir yasanın da Meclis’te beklediğini kaydetti.