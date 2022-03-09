  • BIST 2.042,70
  • Altın 935.684
  • Dolar 14.6418
  • Euro 16.2308
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Soğuk Ve Yağışlı Hava Geliyor… Cuma Kar Bekleniyor

» »
Soğuk Ve Yağışlı Hava Geliyor… Cuma Kar Bekleniyor
Soğuk Ve Yağışlı Hava Geliyor… Cuma Kar Bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, oldukça soğuk havanın etkisine girecek bölgede, yarın sağanak, cuma günü kar ve fırtına beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin  raporuna göre, bölgenin yarın soğuk ve nemli, diğer  günlerde ise oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Buna göre yarın yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, cuma sağanak yağmurlu, öğleye kadar dağlık kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı, hafta sonu yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler ise  parçalı veya bulutlu  geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk günü iç kesimlerde ve sahillerde 16 - 19 ºC, diğer günlerde ise 10 - 13 ºC dolaylarında seyredecek.
Rüzgarın, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, perşembe ve  cuma günleri ise Kuzey ve Batı yönlerden kuvvetli, zaman zaman Fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UBP-DP-YDP Hükümetinde Kabine Değişikliği.09 Mart 2022 Çarşamba 20:20
  • Özersay: “Hükümet Ciddi Şekilde İtibar Kaybetmiştir”09 Mart 2022 Çarşamba 20:07
  • Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, Ercan Havalimanı Yeni Terminal İnşaatında İncelemelerde Bulundu09 Mart 2022 Çarşamba 20:01
  • Arıklı: Hedefimiz 20 Temmuz’a Yetiştirmek09 Mart 2022 Çarşamba 20:01
  • Vakalar Artıyor! 410 Vaka Var09 Mart 2022 Çarşamba 19:50
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Devletten ve Egemenlikten Vazgeçilemez09 Mart 2022 Çarşamba 19:27
  • Özersay: Hükümet Ciddi Şekilde İtibar Kaybetmiştir09 Mart 2022 Çarşamba 19:12
  • Erhürman'dan Hasipoğlu Yorumu09 Mart 2022 Çarşamba 19:00
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Antalya’ya Gidiyor09 Mart 2022 Çarşamba 18:08
  • Özersay: Bunalıp İstifa Etmesi Gereken Sevgili Oğuzhan Değildi09 Mart 2022 Çarşamba 17:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti