Soğuk Ve Yağışlı Hava Geliyor… Cuma Kar Bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, oldukça soğuk havanın etkisine girecek bölgede, yarın sağanak, cuma günü kar ve fırtına beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, bölgenin yarın soğuk ve nemli, diğer günlerde ise oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Buna göre yarın yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, cuma sağanak yağmurlu, öğleye kadar dağlık kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı, hafta sonu yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler ise parçalı veya bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk günü iç kesimlerde ve sahillerde 16 - 19 ºC, diğer günlerde ise 10 - 13 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, perşembe ve cuma günleri ise Kuzey ve Batı yönlerden kuvvetli, zaman zaman Fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.