Sokağa çıkma yasağı uzatıldı!

Lefkoşa Gazimağusa İskele Güzelyurt Lefke ilçesi sokağa çıkma yasakları uzatıldı!
10 Şubat 2021 23.59'a kadar tüm ilçelerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Kısmı sokağa çıkma yasağı, ilçeler arası giriş çıkışlar durdu.
Lefkoşa Gazimağusa İskele Güzelyurt Lefke ilçesi sokağa çıkma yasakları uzatıldı!
10 Şubat 2021 23.59'a kadar tüm ilçelerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Kısmı sokağa çıkma yasağı, ilçeler arası giriş çıkışlar durdu.
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