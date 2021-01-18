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Sokağa çıkma yasağını ihlal eden şahısların aracında uyuşturucu çıktı

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Sokağa çıkma yasağını ihlal eden şahısların aracında uyuşturucu çıktı
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden şahısların aracında uyuşturucu çıktı

17.01.21 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Gazimağusa’da devriye gezen bir polis ekibi, Bakanlar kurulu tarafından alınan kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal eden Gökhan Çakır (E-29) ve Berna Lüftioğlu (K-33) kullanımlarındaki araçta yapılan aramada Sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 20 ml ağırlığında madde bulunarak emare alındı ve bahse konu şahıslar tutuklandı.

Tutuklanan zanlılar bugün 18.1.21 tarihinde kanunsuz sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde tasarrufundan Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde üçer gün tutukluluk emri temin edildi. Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser ilk tanık olarak PM Kemal Onbaşı’yı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı.

PM Onbaşı yemin altında verdiği şahadette, 17.1.21 tarihinde saat 23.00 raddelerinde, Bakanlar kurulu kararı ile alınan sokağa çıkma yasağını ihlal eden zanlı 1 yönetimindeki araç yanında zanlı 2 olduğu halde bir polis ekibi tarafından durdurularak aramaya tabi tutulduğunu, yapılan aramada şoför mahallinde sağ ön kapı cep içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 200 ml ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve suçüstü h her iki zanlının tutuklandığını söyledi. Meselenin yeni olduğunu, alınacak ifadeler yanında emarelerin incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderileceğine değinen PM Onbaşı, zanlıların konu ile ilgili herhangi bir beyanda bulunmadıklarını belirtti.

Zanlı 1’in kullanımındaki aracın kime ait olduğunu henüz tespit etme imkanları olmadığına dikkat çeken PM Onbaşı, tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlılar aleyhinde üçer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.

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