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Sol Hareket: Belediyeler yasası kalıcı kılınmaya çalışılan kayyum rejiminin bir parçasıdır

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Korkmazhan yaptığı yazılı açıklamada, belediyelerin birleştirilmesi yasasının dayatma ve antidemokratik bir yasa olduğunu, esas hedefin yönetimin merkezileşmesi ve tek elde toplanması olduğunu belirterek, yasa tasarısını reddettiklerini kaydetti.
Sol Hareket: Belediyeler yasası kalıcı kılınmaya çalışılan kayyum rejiminin bir parçasıdır

Belediyeler yasası kalıcı kılınmaya çalışılan kayyum rejiminin bir parçasıdır.

 Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan yaptığı yazılı açıklamada, belediyelerin birleştirilmesi yasasının dayatma ve antidemokratik bir yasa olduğunu, esas hedefin yönetimin merkezileşmesi ve tek elde toplanması olduğunu belirterek, yasa tasarısını reddettiklerini kaydetti.

Yasa ile uygulanmak istenen yeni yerel yönetim anlayışının, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden buyana kalıcı kılınmaya çalışılan kayyum rejiminin bir parçası olduğunu kaydeden Korkmazhan, “Önce Kıbrıslı Türk liderliği tasfiye edilerek, Ersin Tatar kayyum olarak atandı. Ardından partilerin iç işlerine müdahaleler gerçekleşti. Meclis işlevsizleştirildi. Şimdi de yerel yönetimler birleştirilme adı altında tek elden yönetilmek isteniyor” dedi.

Türkiye’deki tek adam rejiminin Kıbrıs’ın kuzeyinde de Türkiye’dekine benzer bir kayyum rejimi ve biat kültürü oluşturmak istediğini, en küçük demokratik yönetim anlayışına dahi tahammülü olmadığını kaydeden Korkmazhan, “Aksine Kıbrıs’ı Kıbrıslılar, Lefkoşa’yı, Lefkoşalılar, Mağusa’yı Mağusalılar, Lefke’yi Lefkeliler yönetmelidir. Yerel yönetimler daha da güçlü hale getirilmeli, yerinden yönetim, doğrudan demokrasinin önündeki engeller de kaldırılmalıdır” dedi.

İlgili yasanın yine irade ve demokrasiye bir müdahale çabası olduğunu, emekçi ve halk düşmanı bir yasa olduğuna da dikkat çeken Korkmazhan, toplu iş sözleşmelerini feshetmeyi, yeni ve ağır vergiler uygulamayı ve seçilmiş başkanların yerine kayyumların atanmasına olanak sağlamayı öngören bu yasa tasarısının dayatma olduğunu ve Kıbrıs gerçekleri ile bağdaşmadığının altını çizdi.

Korkmazhan, Sol Hareket’in belediye işçileri, halk ve demokratik kitle örgütleri ile birlikte bu dayatma yasa tasarısına karşı mücadele edeceğinin altını çizdi.

 

Saygılarımızla,

Sol Hareket

Basın Bürosu

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