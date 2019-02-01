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Sol Hareket: "Boş ve hayali çaba içerisine girenler özeleştiri yapsın!"

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Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, BM Güvenlik Konseyi’nin UNFICYP’nin görev süresini 31 Temmuz 2019 tarihine kadar uzatan Kıbrıs ile ilgili son kararını değerlendirdi.
Sol Hareket: "Boş ve hayali çaba içerisine girenler özeleştiri yapsın!"

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, BM Güvenlik Konseyi’nin UNFICYP’nin görev süresini 31 Temmuz 2019 tarihine kadar uzatan Kıbrıs ile ilgili son kararını değerlendirdi.BM Güvenlik Konseyi’nin, UNFICYP'nin görev süresini beklenildiği gibi 6 ay daha uzattığını vurgulayan Korkmazhan, “ateşkesin ve çözümsüzlüğün halen hüküm sürdüğü mevcut koşullarda, UNFICYP’nin görev süresinin uzatılmamasını beklemenin boş bir hayal olduğunu söylemiştik” dedi.

Başta Dış İşleri Bakanı Sn Özersay olmak üzere, UNFICYP’nin görev süresinin uzatılmaması yönünde boş ve hayali bir çaba içerisine girenleri özeleştiri yapmaya çağıran Korkmazhan, “Sn Özersay, İtalya’daki ENİ örneğinde de olduğu gibi BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasını engellemek yönünde provokatif, hayali ve boş çabalar içerisine girmişti. Hiç kimse ne halkın gündemini boş yere meşkul etme, ne de kaynaklarını israf etme ve seçimlere dönük yatırım malzemesi yapma hakkına sahip değildir” dedi.

“MÜZAKERELERE FEDERASYON TEMELİNDE BAŞLAYIN!”

Kıbrıs sorununda işbirliğine dayalı model veya iki ayrı devletten bahsedenlerin hayal dünyasında yaşadığının son BM Güvenlik Konseyi kararı ile bir kez daha tescillendiğini kaydeden Korkmazhan, Kıbrıs sorununun çözüm zemini konusunda BM parametlerini ve federasyonu yoksayan yaklaşımların boş ve zaman kaybetmekten başka anlam taşımadığını vurguladı.

BM Güvenlik Konseyi’nin çok net bir şekilde taraflardan süreci olumsuz etkileyip berhava edecek her türlü söylemden kaçınmalarını, BM parametreleri temelinde iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı bir federasyon temelinde adil ve kapsamlı bir çözüm taahhütlerini yinelemelerini ve müzakerelere başlamalarını istendiğini vurgulayan Korkmazhan, elektrik ve telefon konuları başta olmak üzere daha fazla Güven Arttırıcı Önlemin hayata geçirilmesinin de talep edildiğini kaydetti.

Korkmazhan taraflara daha fazla zaman kaybetmeden, görev tanımına ilişkin anlaşmanın biran önce sağlanması ve kapsamlı müzakerelerin Guterres Çerçevesi temelinde kaldığı yerden başlaması çağrısında bulundu.

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