Sol Hareket: Maraş'ın seçim malzemesi yapılmasını şiddetle protesto ediyoruz

Sol Hareket, Kapalı Maraş’ın bir bölümünün ziyarete açılmasını “provokasyon” olarak niteledi ve Maraş’ın seçim malzemesi yapılmasını şiddetle protesto ettiğini açıkladı.

Sol Hareket, Kapalı Maraş’ın bir bölümünün ziyarete açılmasını “provokasyon” olarak niteledi ve Maraş’ın seçim malzemesi yapılmasını şiddetle protesto ettiğini açıkladı.

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, yapılanların 11 Ekim’de gerçekleşecek seçimlerde Ersin Tatar lehine algı oluşturma amacı taşıdığını savundu.

“GÜVENLİK KONSEYİ’NİN YAPTIRIM KARARI ALMASI SÜRPRİZ OLMAYACAK”

Korkmazhan, Maraş konusunda yapılmaya çalışılanların Kıbrıs Türk toplumunu uluslararası alanda oldukça zor bir konuma soktuğunu, yarın “Maraş” gündemi ile toplanacak BM Güvenlik Konseyi’nin yeni yaptırım kararları almasının sürpriz olmayacağını kaydetti.

“BM kararlarını ve uluslararası hukuku yok sayarak Maraş'ı yerleşime açma çabalarının gerçekleşmesi mümkün olmayan boş bir hayal olduğunu, bugün yaşananların ise seçim şovundan öteye gidemeyeceğini” belirten Korkmazhan, BM Güvenlik Konseyi'nin, 550 ve 789 nolu kararları ile Maraş'ın yerleşime açılmasını yasaklandığını ve yasal sahiplerine iade edilmesini karar altına alındığını hatırlattı.

Maraş ile ilgili uluslararası hukuk ve BM kararlarına aykırı çalışmaların bir an önce durdurulmasını talep eden Korkmazhan, daha fazla zaman kaybetmeden Maraş'ın güven arttırıcı önlem kapsamında BM kontrolünde yasal sahiplerine iade edilmesini talep etti.