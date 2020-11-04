Sol Hareket: Tatar Toplumsal İradeyi Temsil Etmiyor.

BM parametlerini görmezden gelerek, iki devletli çözüm için müzakere yapacağını sanan Tatar’ın boş bir hayal içerisinde olduğunun altını çizdi.

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, dün gerçekleşen liderler görüşmesinde Sn Tatar’ın gündeme getirdiği iki devletli çözümün Kıbrıslı Türklerin iradesini yansıtmadığını belirterek, “BM parametrelerini ve bu güne kadar sağlanan uzlaşıları yok sayarak, iki devletli çözüm de ısrar etmek, müzakerelerin yeniden başlaması ve 5 artı 1 zirve olasılığını berhava etmektir” dedi.

Müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için Sn Tatar’ın bugüne kadar sağlanan ilerlemelere, Guterres çerçevesine ve BM parametrelerine saygı göstermesinin şart olduğunun altını çizen Korkmazhan, BM parametlerini görmezden gelerek, iki devletli çözüm için müzakere yapacağını sanan Tatar’ın boş bir hayal içerisinde olduğunun altını çizdi.

18 Ekim’de gerçekleşen seçimlerin Kıbrıslı Türk toplumunun iradesini yansıtmadığını yineleyen Korkmazhan, Sn Tatar’ın Kıbrıslı Türk toplumunun seçilmiş lideri değil, bir atanmış olduğunu kaydetti.

Sn Elcil’e yönelik saldırıları kınıyoruz.

KTÖS Genel Sekreteri Sn Şener Elcil’e yönelik saldırı ve dava tehdidinde bulunan Tatar ve UBP’yi kınadıklarını kaydeden Korkmazhan, “Sn Tatar, hakkındaki usulsüzlük iddialarını yanıtlamak yerine, saldırı, tehdit ve baskı ile bunları gizleyebileceğini sanıyorsa, yanılıyor” dedi.

Tatar’a hakkındaki usulsüzlük iddiaları ile ilgili açıklama yapmaya çağıran Korkmazhan, “Bunlardan en önemlisi, neden İngiltere’de ağır dolandırıcılık masası tarafından Polly Peck davaları ile ilgili 2015 yılında Sn Tatar hakkında tutuklama emri olduğu, ne suç işlediği açıklanmalıdır” dedi.