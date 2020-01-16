  • BIST 122.173
  • Altın 293,465
  • Dolar 5,8622
  • Euro 6,5411
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Sol Hareket: "Zamlar geri alınmalı, vergi sistemi değişmeli"

» »
Sol Hareket: "Zamlar geri alınmalı, vergi sistemi değişmeli"
Sol Hareket: "Zamlar geri alınmalı, vergi sistemi değişmeli"

Sol Hareket, yapılan zam ve vergi artışlarının geri çekilmesi, vergi sisteminin değiştirilmesi çağrısında bulundu.

Abdullah Korkmazhan, Hareket adına yaptığı yazılı açıklamada, yeni zam ve bazı vergilerde yapılan artışların iptal edilmesini, “daha adil” bir vergilendirme sistemine geçilmesini talep etti.

Kuzey Kıbrıs’ta düzenin “çarpık” olduğunu savunan Korkmazhan, esas olanın “kendi kendini yönetmeye dayalı bir düzen” ve “Kıbrıs’ta erken bir zamanda federal çözüme ulaşılması” olduğunu kaydetti.

Mevcut düzenin “yolsuzluğu, yoksulluğu, eşitsizliği, sömürüyü, gericiliği, baskıyı, gelecek belirsizliğini ve çözümsüzlüğü” derinleştirdiğini savunan Korkmazhan, siyasilere olan güvenin de gerilemekte olduğunu söyledi.

Korkmazhan, “mevcut düzende en basit altyapı yatırımları dahi yapılamıyor” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Leyen, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın kendisine gönderdiği kutlama mesajına mektupla cevap vererek teşekkür etti.16 Ocak 2020 Perşembe 12:45
  • Özgürgün ve DP'nin Meclis'e açtığı dava 23 Ocak'a ertelendi16 Ocak 2020 Perşembe 10:47
  • Önce darp ettiler sonra aracını çaldılar...16 Ocak 2020 Perşembe 10:36
  • KTAMS’tan Başbakanlık önünde ‘göç yasası’ eylemi16 Ocak 2020 Perşembe 10:33
  • Soygun ve darp olayına karışan son kişi de yakalandı16 Ocak 2020 Perşembe 10:23
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!16 Ocak 2020 Perşembe 08:00
  • Sahte Kimlikle Kumarhaneye Girmek İsterken Tutuklandı15 Ocak 2020 Çarşamba 21:34
  • "Yol Yoksa Seyrüsefer de Yok":Biz halkız, acılar bizi birleştirdi15 Ocak 2020 Çarşamba 19:59
  • Kişmir: Eylemden herkesin ders çıkarması gerekir15 Ocak 2020 Çarşamba 19:29
  • Kalabalık artıyor: Trafikte ölmek istemiyoruz pankartı açıldı15 Ocak 2020 Çarşamba 19:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti