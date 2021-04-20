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SON DAKİKAToplam 7625 test yapıldı, 55'i yerel 67 pozitif vakaya rastlandı,

Son 24 saatte 9 bin 184 test, 86 vaka!

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Son 24 saatte 9 bin 184 test, 86 vaka!
Son 24 saatte 9 bin 184 test, 86 vaka!

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 184 test yapıldı, 86 pozitif vakaya rastlandı, 42 kişi taburcu edildi.

3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiği; 14 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları açıklandı.

23 kişinin Lefkoşa, 17 kişinin Gazimağusa, 26 kişinin Girne, 3 kişinin İskele bölgesinden tespit edildiği bildirildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı:

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-4 / Surlariçi-1/ K.Kaymaklı-2 / Gönyeli-5 / Ortaköy-2 / Taşkınköy-1/ Yakındoğu Bulvarı-1/ Kumsal-1/ Haspolat-2/ Sanayi Bölgesi-1/ Hamitköy-2/ Yılmazköy-1

Girne

Girne Merkez-9 / Zeytinlik-2/ Karaoğlanoğlu-1/ Alsancak-4 / Çatalköy-4 / Dikmen-1/ Karakum-2 / Karşıyaka-1/ Lapta-1/ Taşkent-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-4/ Yeniboğaziçi-3/ Paşaköy-1/ Dumlupınar-2/ Salamis Yolu-1 / Baykal-1/ Larnaka Yolu-2 / Tuzla-1 / Sakarya-2

İskele

Yenierenköy- 3

20 Nisan 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9184 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 86

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14

Yerel Vaka Sayısı: 69

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 42

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 900.617

Toplam Vaka Sayısı: 5669    

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4864

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 776

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 100        

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 672

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 29

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 39 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 87

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Bileklik Sayısı: 496 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 331

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