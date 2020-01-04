Son Dakika: 8 Ocak'ta zamlara karşı eylem yapılıyor

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“Yol Yoksa Seyrüsefer Da Yok” isimli Facebook grubu 8 Ocak Çarşamba günü Lefkoşa'da eylem yapma kararı aldı.

“Yol Yoksa Seyrüsefer Da Yok” isimli Facebook grubu 8 Ocak Çarşamba günü saat 18:00'da vatandaşları Lefkoşa Terminal alanında toplanmaya çağırdı.

“Yol Yoksa Seyrüsefer Da Yok” isimli Facebook grubu 24 saatte 20 Bin üyeye ulaşmıştı.

İşte yapılan açıklama;

Değerli halkımız,

Güzel adamızın yıllar içinde üretimden uzaklaştırılması, yenilenmelerin dışarıya bağımlı yapılması, yapılan yenilenmelerde bilimsel gerçekliliğimizden uzak olması, halkımızı artık çileden çıkartmıştır. Halkın geçim sıkıntısı dikkate alınmadan, arka arkaya alınan zam kararları, evlerde aşın-ocağın yanmaması demektir. Sağlık hizmetlerinden yararlanmanın, artık lüks olması, eğitimin alınamaması, güvenlik sıkıntılarının olması demektir. Bu işin artık ne rengi, ne partisi, ne ulusu vardır. Bıçak çoktan kemiğe dayanmıştı, kemik çoktan kırıldı. Bunun farkındayız.

Yapılan zamların artık geri alınması gerekmektedir. Bunun başka şansı yoktur. Artık evinin elektriğini ödeyemeyen halkımızın, buna dayanacak gücü ve takatı kalmadı. Bugüne kadar verilen tepkilerin birikmişliği var içimizde. Artık susmayacağız, bir çıkar grubuna da çıkar sağlamayacağız. Bizlerin çığlığı vergisini verip de karşılığını alamayanların, hastahane kapılarında ilaç bekleyenlerin, ücretsiz eğitim hakkı olan öğrencilerin, uyuşturucu batağına sokulmaya çalışılan gençlerin, yollarda trafik cinayetlerine kurban gidenlerin çığlıdır. Kısaca bu çığlık hepimizin çığlığıdır.

Güzel bir ülkede yaşamak istiyorsak, ayağa kalkıp sesimizi çıkartma zamanı geldi. Güzel bir ülke yaratmak istiyorsak, bu köhnemiş rejim değil, halk kazanacak!

İnanıyoruz.

Tüm halkımızı 8 Ocak 2020, Çarşamba günü saat 18:00’da Lefkoşa Terminal’ine çağırıyoruz.