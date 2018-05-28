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Son Dakika: Bıçaklanan çocuğun dedesi de vefat etti

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Bıçaklanan çocuğun dedesi de vefat etti
Son Dakika: Bıçaklanan çocuğun dedesi de vefat etti

Annesi tarafından bıçaklanarak öldürülen Ercan Kaya Kunduracı’nın dedesi 64 yaşındaki Tahir Lord, rahatsızlandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gönyeli’de bu akşam annesi tarafından bıçaklanarak öldürülen Ercan Kaya Kunduracı’nın dedesi 64 yaşındaki Tahir Lord, acıya dayanamadı. Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan dede, hayatını kaybetti

Polis açıklamasına göre, Gönyeli’deki aile faciası saat 19.00 sırasında yaşandı. 36 yaşındaki anne B.L.K, 7 yaşındaki oğlunu 19.00 sıralarında bıçaklayarak öldürdü. Acıya dayanamayan dede Tahir Lord da 20.00 civarında hayatını kaybett

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