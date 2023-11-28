SON DAKİKA... Bir cinayet, iki ani ölüm... Polis'ten açıklama...

Polisin açıklaması şöyle:

27.11.2023 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Girne’de Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren ve tadilat halinde bulunan bir dükkan içerisinde ölü olarak bulunan Mikhail KAMYSHANOV (E-40)’un, şüpheli ölümü ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturmada meselede zanlı olarak görülen S.M.(E-39), K.K.(K-36) ve A.V.(E-58) tutuklanarak, Girne Kaza Mahkemesi huzuruna çıkartılıp aleyhlerinde üçer gün tutukluluk emri temin edilmiştir.

Mikhail KAMYSHANOV’un, ölüm sebebinin tespiti için yapılan otopsisinde; kişinin ölüm sebebinin “elle boğma veya boyun basısı sonucu ölmüş olabileceği değerlendirilmekle birlikte, kesin ölüm sebebi yapılacak ileri tetkikler sonucu belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

Mihriban GÜNEL'e otopsi yapıldı

Öte yandan 26 Kasım tarihinde hayatını yitiren Mihriban Günel'e otopsi yapıldığı açıklandı.

Polis şunları kaydetti:

Lefkoşa Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde, tedavi görmekte olduğu sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Mihriban GÜNEL (K-21)’in ölüm sebebinin tespiti için yapılan otopsisinde, kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

Aktaş'ın ölüm nedeni belirlendi...

27.11.2023 tarihinde, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Acil Servisinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ahmet AKTAŞ (E-83)’ın doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin “aort diseksiyonu” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.