Son Dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan duyuru

Açıklama şu şekilde:

İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu, İhtiyat Sandığı Yasası’nın verdiği yetkiye dayanarak, Dairenin ekonomik durumunu, bankaların Dairenin mevduatlarına uygulamış olduğu mevduat faizlerini değerlendirerek, her yıl Aralık ayında İhtiyat Sandığı tarafından uygulanacak faiz oranlarını belirlemekte ve bu oranlar Yönetim Kurulu tarafından KKTC Bakanlar Kurulu’nun onayına sunulmaktadır.

28 Aralık 2021 tarihli İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu kararı ile, 2021 yılında %19 olarak uygulanan faiz oranının , 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren %17 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu tarafından verilen, 1/1/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iştirakçilere verilecek %17 oranındaki faiz oranı kararı, 02/04/2022 tarihinde K.K.T.C Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur.