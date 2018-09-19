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Son dakika! Cratos Otel’de büyük yangın

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Girne-Karakum’da bulunan Cratos Otel’de büyük bir yangın çıktı. Otelin, sahile yakın odaların bulunduğu bölümde çıkan yangında patlamaların da yaşandığı iddia ediliyor.
Son dakika! Cratos Otel’de büyük yangın

Girne-Karakum’da bulunan Cratos Otel’de büyük bir yangın çıktı. Otelin, sahile yakın odaların bulunduğu bölümde çıkan yangında patlamaların da yaşandığı iddia ediliyor.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulansın sevkedildiği öğrenildi.

Polis açıklaması şöyle: Bu akşam 1930 sıralarında Cratos Otelin plajında bulunan ahşap evlerde henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı yangın meydana geldi. Yangına polis itfaiye ekleri müdahale ediyor. Yangın henüz kontrol altına alınamadı.

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