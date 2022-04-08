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Son Dakika: Elektrik üretimi Karadeniz Enerji’ye mi?

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Salı gününden sonra ciddi grev ve eylemler var.
Son Dakika: Elektrik üretimi Karadeniz Enerji’ye mi?

Salı gününden sonra ciddi grev ve eylemler var.

El Sen, (Elektrik Sendikası) UBP-DP-YDP hükümetinin elektrik üretiminin %40’ını Karadeniz Enerji’ye devretmek istediğini öne sürerek sert tepki göstertti.

DETAY KIBRIS- TANER ULUTAŞ

Sendikal Toplum yetkilileri ile düzenlenen basın toplantısında, Kıb-Tek’in özel bir şirkete devredileceği yönündeki iddialara El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç yaptığı açıklamada Salı’dan itibaren ciddi tedbirler alacağız. isyan ise isyan başkaldırı ise başkaldırı. Hodri Meydan dedi.

Türk Sen Başkanı Arslan Bıçaklı’da yaptığı açıklamada KTHY örneğini göstererek, toplumun malına sahip çıkması gerektiğine vurgu yaptı. Ve bu durumun gerçekleşmesi halinde elektrik faturalarını 3 kat fazla ödeyeceğimizi belirterek toplumun malına sahip çıksın dedi.

Şener Elcil ise elektrik kesintilerinin ise bu nedenle yapıldığını, halkın usandırılarak buna evet demesini sağlamak için yapılmakta olduğunu belirtti. KTÖS olarak EL-Sen’in yalnız bırakılmayacağını Kıb-Tek’in özelleştirileceğini bazı bakanların dillendirildiğini belirterek Salı gününden itibaren eylem ve grevlere gidileceğine vurgu yaptı

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