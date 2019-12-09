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Son dakika… Erdoğan’dan ‘Libya’ya asker gönderebiliriz’ çıkışı!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir canlı yayında Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Libya yönetiminden askeri yardım çağrısı gelirse Türk askerinin bölgeye gidebileceğini belirtti.
Son dakika… Erdoğan’dan ‘Libya’ya asker gönderebiliriz’ çıkışı!

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* (Libya anlaşması) Bu mutabakat muhtırasıyla Türkiye esasında uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullandı.

* Libya Türkiye’yi davet ederse,elbette Türkiye’nin mutabakat gereği Libya’ya gitme hakkı doğmuş oluyor.

* Türkiye dışına asker gönderilmesi koşullar bakımından atılması gereken adımlarımız var. Libya’ya her türlü desteği vermeye hazırız.

* Hafter, orada Libya’nın bir ulusal temsilcisi değildir. Oradaki temsilci şu anda Sarraj’dır. Sarraj ekibi ile İstanbul’da oturduk, bu konuları müzakere ettik. Bu mutabakat muhtırası ile Türkiye esasında, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullandı. Attığımız adım bu. Bu adımdan başta Yunanistan olmak üzere Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail ciddi manada rahatsız oldu.

* Bunlarla da kalmadılar aslında. Batıda da bazı ülkeler ‘Siz ne yapıyorsunuz?’ gibi NATO ve değişik yerlerdeki toplantılarda bize söylediler. Bugüne kadar uluslararası hukuku hiçe sayarak attıkları tek taraflı adımları bozulmuş oldu. Tek taraflı adımı atanlar aslında bunlar. Ama şimdi biz bu adımı atınca, bunların bu oyunları bozuldu

* Türkiye ve Libya olarak karşılıklı yeni bir anlaşma ile belirlediğimiz bu münhasır ekonomik bölge alanlarında ortak arama faaliyetleri gerçekleştirebileceğiz. Herhangi bir sıkıntı yok. Diğer uluslararası aktörler, bu anlaşma ile Türkiye’nin çizdiği alanlarda onay almaksızın arama-tarama faaliyeti yapamaz. Güney Kıbrıs, Mısır, Yunanistan ve İsrail, bu bölgeden Türkiye’nin onayı olmadan doğal gaz nakil hattı kuramaz. Dolayısıyla bizim bu noktada herhangi bir taviz vermemiz mümkün değil.

* Bu yapılanlar uluslararası deniz hukukuna kesinlikle uygundur. Ülkemizin, Doğu Akdeniz’in batı kısmındaki kıta sahanlığı münhasır ekonomik bölge sınırları, birbirini destekleyen bir dizi adım ile ilk defa bir bütün olarak ve net bir şekilde ortaya kondu. Bununla kalmadık. Libya Anlaşması, ülkemizin deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusundaki hukuki tezini de destekledi.

SURİYE’DEKİ OPERASYONLAR

*Tel Abyad ile Resulayn arasına 1 milyon insan yerleştirmek. Bizim güvenli bölgedeki hedefimiz, planlama bu.

* Biz bu videoyu Trump ve 5 tane senatörle ayrıca bakanlar vardı, hepsiyle paylaştık. Bakın bu adam yüzlerce, binlerce Türk vatandaşının ölümüne neden olmuş birisidir. Öyle bir teröristtir. Bununla bir araya gelmek veya görüşme yapmak veya bizim onu aracı olarak kabul etmemiz, böyle bir şey ne uluslararası savaş hukukunda vardır ne uluslararası siyaset biliminde vardır. Böyle bir şeyi benim şahsen kabul etmem zaten mümkün değildi, mümkün de değildir.

* 2020’de tek haneli enflasyon rakamına ulaşacağız, faizde de tek haneli rakama geçeceğiz.

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